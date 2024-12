Garrison Rochelle, un’infanzia difficile: “Aveva una doppia vita e un’altra famiglia”

Garrison Rochelle, ballerino e coreografo nato a Dallas nel 1955 ma diventano famoso in Italia, dove si è trasferito assumendo anche la cittadinanza, è un volto noto di Amici di Maria De Filippi: è stato a lungo insegnante, stringendo anche un’amicizia molto forte con Alessandra Celentano. Ma cosa sappiamo detta vita privata e dei gossip “piccanti” in merito al ballerino statunitense? Il coreografo, parlando della sua infanzia, ha raccontato che il papà sperava che studiasse economia e commercio ma lui ha deciso di seguire la sua ambizione e inclinazione, diventando un ballerino.

Maria Giovanna Elmi, perché non ha avuto figli?/ "Fui operata a vent'anni e mi dissero che..."

L’infanzia del ballerino non è stata semplice: proprio il padre aveva infatti un’altra famiglia e la mamma lo ha scoperto solamente più tardi, venendo a sapere che aveva già due figli da un’altra donna. Garrison non ha mai avuto contratti con i suoi fratellastri, che non ha mai neppure conosciuto: non aveva interesse, infatti, forse per via della sofferenza subita da bambino per via di questa storia. L’uomo, come ha avuto modo di raccontare proprio Rochelle, è morto da giovane. Con la mamma, invece, il rapporto è stato unito e speciale: “Siamo simili, ha una voglia incredibile di vivere” ha raccontato qualche tempo fa.

Sebastian Melo ha la fidanzata?/ Giulia Stabile fa luce sul loro legame: "Se lui ci si mette..."

Garrison Rochelle è fidanzato? “L’amore non è solo sesso…”

Garrison Rochelle è fidanzato? Non è chiaro ma quel che sappiamo è che è felice e sereno, come raccontato proprio da lui stesso parlando del suo privato. Commentando infatti la sua vita sentimentale a Verissimo, qualche tempo fa, il coreografo ha spiegato: “Ho scoperto che l’amore non è solo il sesso, l’ho capito tardi però, ma non ho perso la speranza”. Una nuova consapevolezza, dunque, per l’uomo che per amore ha sofferto tanto. Il lavoro e la carriera, però, sono sempre state la sua priorità e il suo curriculum lo dimostra.