Garrison Rochelle: “Mia madre Molly è pronta ad andarsene, ma io no!”/ “La mia nuova vita da attore…”

Garrison Rochelle e il toccante rapporto con sua madre Molly

Tanta commozione e al contempo brio arrivano nello studio di Verissimo grazie alla presenza di Garrison Rochelle. Silvia Toffanin parte subito dal tema che sta più a cuore al maestro e coreografo, ovvero il rapporto con sua madre Molly. “Devo dire grazie a lei se sono così, forse io non l’ho mai vista piangere se non per le cose belle. Mi ha trasmesso un grande ottimismo anche se io sono piuttosto drammatico, proprio come scelta di vita per la mia professione…”. Per diversi tempo, anche a causa del covid, Garrison non ha potuto vedere sua madre Molly.

Garrison Rochelle, perché ha lasciato Amici e cosa ha fatto dopo/ Fidanzato? Dopo Brian Bullard...

“4 anni senza vedere mia madre è stata tosta, ma quando ci siamo visti è stato come se non ci fossimo mai lasciati. Siamo andati sempre in giro, mai a casa; decise che dovevo fare uno spettacolo per i suoi colleghi…”. Queste le parole di Garrison Rochelle a Verissimo, sempre con il sorriso stampato sul volto prima che però arrivassero toni decisamente più toccanti e tristi. “Abbiamo parlato con lei anche dell’eventualità in cui non ci sarà più, il problema è che lei è pronta, ma io no… E’ lei che ha aperto questo discorso, ma non è facile. Io non voglio sentirmi in colpa, per questo abbiamo aperto questo dialogo: voglio che sia tutto alla luce del sole; io voglio festeggiare la vita della mia mamma e non la sua morte”.

Garrison Rochelle, perché ha lasciato Amici e cosa ha fatto dopo/ Fidanzato? Dopo Brian Bullard...

Garrison Rochelle, 40 anni in italia da Amici di Maria De Filippi al nuovo ruolo da attore

Garrison Rochelle non è riuscito a trattenere la commozione e il dolore al solo pensiero di perdere sua madre Molly. Lui stesso ha raccontato a Silvia Toffanin come con le sue sorelle abbia già parlato dell’eventualità in cui la donna non ci sarà più, spiegando però di non essere pronto a vivere quel momento. “Mia sorella è d’accordo, fanno tutto loro e io arrivo dopo perchè io non ce la faccio…”. Il coreografo ha poi aggiunto: “Qual è il suo più grande insegnamento? Avere rispetto, essere gentile e avere sempre i piedi per terra. Lei ha cresciuto 4 figli da sola perché mio padre non c’era e mi sembra che abbia fatto un ottimo lavoro. Io sono una persona onesta, simpatico, gentile…”.

Garrison Rochelle, perché ha lasciato Amici e cosa ha fatto dopo/ Fidanzato? Dopo Brian Bullard...

“Sono orgoglioso delle mie cicatrici, è una forma di crescita, non sarei quello di oggi se non fosse per quello…”. Prosegue così il racconto di Garrison Rochelle a Verissimo, sicuramente fiero del percorso professionale alla soglia dei 40 anni in Italia. Oggi il maestro è riuscito a coronare il suo secondo sogno dopo la danza: “Se sono contento di fare l’attore? Assolutamente sì, l’avevo detto che avrei voluto fare questo dopo Amici…”. Prima di salutare, il maestro si è espresso anche a proposito dell’amore: “Ci sono sorprese nella vita, sto vivendo un momento felice: però non voglio dire troppo perché non voglio rovinare il momento; se mi sposo però ti chiamo… L’amore non finisce a 68 anni, ma è appena cominciato!”











© RIPRODUZIONE RISERVATA