Garrison Rochelle ricorda il rapporto con i genitori a Verissimo

Momenti di emozione e commozione con Garrison Rochelle a Verissimo di Silvia Toffanin, il celebre ballerino texano ha fatto tappa nel salotto della trasmissione di Canale Cinque rivelando le sue verità, le fragilità, il rapporto con i genitori, ottimo con la madre e pessimo con il padre, andato via però troppo presto, quando aveva 69 anni.

Il noto ballerino e coreografo Garrison Rochelle ha raccontato la sua vita a Verissimo, soffermandosi così sul legame con il genitore: “Mio padre non capiva, voleva che studiassi economia e commercio, ma io non ero portato, non so da dove è venuto fuori il mio lato artistico. Mio papà aveva un’altra famiglia, ha lasciato mia madre e abbiamo scoperto che aveva altri due figli, non ho mai avuto un rapporto con loro e non mi interessa, avevo capito la loro realtà, ho ragionato per stare in pace con me stesso. E’ morto da giovane, alla mia età, non è che muoio anche io alla sua età?”

Garrison Rochelle a Verissimo: “Mia madre ha una voglia pazzesca di vivere”

Riguardo alla mamma Molly, Garrison ha invece speso parole speciali: “Ha fatto 94 anni, ha una voglia di vivere incredibile, siamo simili, deve essere sempre in compagnia, ha dimenticato solo il fidanzato, preferisce stare da sola” ha raccontato il ballerino che a causa di alcuni problemi al passaporto non è riuscito ad andare a trovare la madre negli ultimi tempi.

Soffermandosi sulla sua vita da single, Garrison Rochelle si è detto felice così per il momento, anche se ha poi elencato una serie di caratteristiche che dovrebbe avere la sua persona ideale, prima di lasciarsi andare a una frase per niente banale: “Ho scoperto che l’amore non è solo il sesso, l’ho capito tardi però, ma non ho perso la speranza” le parole del coreografo nel salotto di Silvia Toffanin.

