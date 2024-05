Garrison Rochelle ritorno ad Amici?/ “Mi piacerebbe fare il giudice serale ma non l’insegnate”

Garrison Rochelle è uno dei volti più amati di Mediaset grazie al suo percorso ad Amici. Il coreografo statunitense ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza nel talent show dal 2001 al 2018, prima di dire addio al programma. Raggiunto dai microfoni di Superguidatv, il volto televisivo ha ammesso di voler tornare in trasmissione ma non per insegnare.

“Non tornerei come insegnante. Mi sto realizzando al momento in un altro campo, a 71 anni mi sono reinventato. Pian piano sto ricevendo anche delle proposte interessanti come attore. Fare il docente è impegnativo, è un ruolo che richiede anche serietà” ha svelato Rochelle: “L’ho fatto per 18 anni ed è ora che qualcun altro valido lo faccia al posto mio. Al massimo, mi piacerebbe fare il giudice al serale. Maria? Lei è straordinaria perché sa entrare in empatia con il pubblico della tv. Tante volte quando io non ero d’accordo, poi mi accorgevo solo dopo che aveva ragione lei“.

Garrison Rochelle commenta i finalisti di Amici: l’opinione su Marisol e Dustin

Garrison Rochelle torna spesso ad Amici per valutare le esibizioni durante i pomeridiani, dunque, è a conoscenza del talento degli allievi. Durante un’intervista rilasciata a Superguidatv, il coreografo statunitense ha espresso le sue opinioni sui finalisti Marisol e Dustin promovendo l’una e bocciando l’altro.

“Marisol è un vero talento mentre Dustin secondo me pur essendo un bravo danzatore non ha fatto un percorso. Così come è entrato è uscito dalla scuola, non mi ha trasmesso nulla. Spesso volevano metterlo a confronto con Sebastian ma è un paragone che non regge. Sebastian è una forza della natura” ha concluso l’ex insegnante di danza che, recentemente, ha debuttato in teatro: “Se sono contento di fare l’attore? Assolutamente sì, l’avevo detto che avrei voluto fare questo dopo Amici. Attualmente sono al Teatro Alfieri di Torino facendo il professore nel musical Saranno Famosi” ha dichiarato a Verissimo.

