Gary Busey accusato di molestie s*ssuali/ Attore 78enne allontanato da convention

La polizia di Cherry Hill ha dichiarato che l’attore Gary Busey è accusato di molestie s*ssuali compiute durante una convention di fan del cinema horror nel New Jersey, denominata “Monster-Mania”. Busey, 78 anni, che vive a Malibu, in California, era previsto come ospite all’evento che si è svolto dal 12 al 14 agosto presso il Doubletree Hotel di Cherry Hill, un sobborgo di Philadelphia. Gli inquirenti hanno fatto sapere che le indagini proseguono e che ulteriori dettagli sulle accuse non sono ancora disponibili.

Un avvocato della convention, Nikitas Moustakas, ha dichiarato che la società sta “assistendo le autorità nelle loro indagini su un presunto incidente che ha coinvolto i partecipanti e un ospite famoso (Gary Busey, ndr) alla sua convention. Subito dopo aver ricevuto un reclamo dai partecipanti, l’ospite famoso è stato allontanato dalla convention e gli è stato ordinato di non tornare. Monster-Mania ha inoltre incoraggiato i partecipanti a contattare la polizia per sporgere denuncia. La sicurezza e il benessere di tutti i nostri partecipanti sono della massima importanza per Monster-Mania e l’azienda non tollererà alcun comportamento che possa compromettere questi valori”.

GARY BUSEY ACCUSATO DI MOLESTIE S*SSUALI: CHI È?

L’accusato, Gary Busey, è un attore che ha ottenuto una nomination all’Oscar per il suo ruolo nel film “The Buddy Holly Story” del 1978, e ha lottato in passato contro l’abuso di sostanze stupefacenti ed è persino apparso in “Celebrity Rehab with Dr. Drew”. Nel 1988 è stato gravemente ferito dopo aver perso il controllo della sua moto vicino al centro di Los Angeles. mentre guidava senza indossare il casco. Ha riportato gravi ferite alla testa ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico intensivo.

Gary Busey è apparso in numerosi film, tra cui “Arma letale” e “Sotto assedio”, oltre che nella serie televisiva “Entourage”. Nel 2019 ha recitato in “Only Human”, un musical Off Broadway in cui ha rivestito il ruolo di Dio.











