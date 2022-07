Vegas Jones, chi è/ Da YouTube al contratto con la Universal Music

Il web è ormai diventato sempre più spesso uno strumento utile per chi ha una passione che desidera coltivare e vuole farsi conoscere nella speranza di poterla trasformare in un lavoro. Un’esperienza che ha fatto anche Vegas Jones (all’anagrafe Matteo Privitera), uno dei rapper che si sta affermando sulla scelta musicale italiana grazie anche a collaborazioni con alcuni colleghi che per lui sono diventati anche amici. Tra questi c’è Aiello, che lo ha voluto al suo fianco al Festival di Sanremo nella serata dedicata ai duetti.

I suoi primi passi in questo mondo li ha mossi nel 2012, anno in cui ha provato a pubblicare alcuni suoi video su YouTube. Il riscontro è stato decisamente positivo, al punto tale da spingerlo pochi mesi più tardi a realizzare “Funky Shit Vol. 1.”, la sua prima raccolta di canzoni.

Chi è Vegas Jones e perché è famoso

La prima svolta nella sua carriera arriva quasi per caso. Il ragazzo, classe 1994, infatti, riesce a vincere un contest che gli permette di firmare il suo primo contratto con l’etichetta indipendente Honiro. A questo segue la firma con l’etichetta di Don Joe, la Dogozilla Empire. E’ grazie a loro che pubblica il suo primo disco “Chic Nasillo”. Si tratta di un passo decisamente importante, che gli permette di avvalersi del supporto di artisti già affermati quali Emis Killa e Nitro.

Tra i suoi successi più importanti ci sono “Trankilo” e “Yankee Candle“, grazie a cui ha ottenuto diversi Dischi d’Oro. La popolarità ormai è arrivata e non è un caso che decida di interessarsi a lui una delle case discografiche più importanti, la Universal, con cui incide nel 2018 l’album “Bellaria“. Nel suo curriculum si contano anche il singolo “Puertosol “, uscito nel 2019 e le due canzoni “Sballo sballo” e “Apollo 13“, realizzate rispettivamente con Salmo e Il Tre.

