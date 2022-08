Gary Busey si abbassa i pantaloni in un parco pubblico/ Il video choc dopo le accuse di molestie sessuali

Gary Busey avvistato in un parco pubblico mentre si abbassa i pantaloni

Ancora guai per Gary Busey. L’attore 78enne, dopo essere stato accusato di molestie sessuali da tre fan, è stato beccato in un parco pubblico, in pieno giorno, con i pantaloni abbassati. Stando a quanto riporta il Daily Mail, Busey è stato avvistato lo scorso sabato, 20 agosto, al Point Dume Park di Malibu. Nel video che circola sul web, l’attore appare in stato confusionale mentre si abbassa i pantaloni e rimane così seduto ad una panchina mentre si accende e fuma un sigaro.

In alcuni frame Busey si infila una mano sulla parte anteriore dei pantaloni, sembra poi serrare la mascella e guardarsi intorno per assicurarsi che nessun passante lo abbia colto in un atto osceno. Un avvistamento, questo, che non fa che rendere ancora più precaria la sua situazione dopo le accuse di molestie sessuali.

Gary Busey accusato di molestie sessuali

Ricordiamo infatti che pochi giorni fa Gary Busey è stato accusato di quattro capi d’imputazione per contatti sessuali e molestie. Le accuse derivano da reati che si presume siano avvenuti durante l’annuale Monster Mania Convention al Doubletree Hotel lo scorso fine settimana a Cherry Hill, NJ, stando a quanto riportato dalla polizia locale. Questa infatti afferma che tre donne sono state toccate da Busey in modo inappropriato durante una firma di autografi.

Secondo le autorità che stanno indagando sul caso, a queste tre donne che hanno denunciato il fatto potrebbero presto aggiungersene delle altre. “Subito dopo aver ricevuto il reclamo, il famoso ospite è strato escluso dalla convention e gli è stato chiesto di non tornare”, racconta il giornalista di Fox29 Eddi Kadhim su Twitter, come riporta Fanpage.

