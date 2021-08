Gary Hart, storia vera di “The front runner”/ Il Presidente americano mai eletto

Storia vera del film “The front runner” basata su Gary Hart candidato presidente degli Stati Uniti e lo scandalo che lo ha coinvolto

Gary Hart e la sua storia vera nel film “The front runner“ diretto da Jason Reitman. La pellicola, ispirata al romanzo “All the Truth Is Out” scritto da Matt Bai racconta le vicende del senatore del Colorado candidato alla Presidenza degli Stati Uniti d’America considerato il più grande presidente americano mai eletto della storia. Il suo percorso verso la Casa Bianca, infatti, fu interrotto da uno scandalo sessuale legato da una relazione extraconiugale con la la modella Donna Rice Hughes. Gary Hart tra il 1975 e 1987 uno dei senatori del Partito Democratico più amato. Nel 1984 si candida alla presidenza degli Stati Uniti d’America senza però riuscirci.

Quattro anni dopo decide di ripresentare la sua candidatura a Presidente degli Stati Uniti d’America. Questa volta gli manca davvero pochissimo per essere eletto; è tra i favoriti, ma la sua candidatura viene inficiata da uno scandalo sessuale. Il senatore viene definito “front runner” in quanto aveva capito che “le cose cambiano davvero quando i giovani si muovono”, ma questo scandalo sessuale mette la parola fine alla sua possibile elezione.

Gary Hart e lo scandalo sessuale con la modella Donna Rice Hughes

Gary Hart poteva davvero ambire alla Presidenza degli Stati Uniti d’America. Il senatore del Partito Democratico ha fatto tremare i repubblicani che lo consideravano un uomo pericoloso e da fermare. Sposato con Lee Ludwig Hart, per lui la famiglia, i figli ed il lavoro erano i punti fermi della sua vita. Sulla carta era il Presidente perfetto per l’America con delle idee davvero rivoluzionarie: puntare sui giovani, sulla cultura, ma era anche amico di Gorbachev.

Purtroppo la sua ascesa al potere e alla Casa Bianca fu fermata da un errore: un tradimento con la nota modella Donna Rice Hughes. La notizia divenne di dominio pubblico scatenando una vera e propria macchina di fango a favore dei repubblicani che videro così sfumare la candidatura del senatore del Partito Democratico americano. Le foto di Gary con l’amante vennero pubblicate mettendo così la parola fine alla sua carriera politica.

