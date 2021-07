Gary Rossington (Lynyrd Skynyrd) operato al cuore: come sta?/ Video “Pregate per lui”

Gary Rossington, chitarrista dei Lynyrd Skynyrd, è stato operato d’urgenza al cuore qualche giorno fa, subendo un intervento chirurgico dal quale si sta riprendendo. A comunicarlo è la band attraverso un post sul proprio profilo Facebook, nel quale rassicura i fan: il musicista è a casa a riposo, circondato dalla sua famiglia. “Auguriamo a Gary una pronta guarigione e vedremo la Skynyrd Nation molto presto! Per favore, fateci un favore e pregate per la famiglia Rossington e se volete lasciargli un messaggio (positivo) fatelo! Non vedrà l’ora di leggerli!”.

Maneskin, chi è il nuovo manager? Fabrizio Ferraguzzo/ Direttore musicale X Factor

Il lungo messaggio è accompagnato da un video del recente concerto che il gruppo rock ha tenuto in Minnesota, con esattezza al Twin Cities Summer Jam di Shakopee. In esso, si ode il frontman e cantante Johnny Van Zant spiegare agli spettatori l’accaduto e il desiderio di Gary Rossington: “Ci ha detto ‘Andate in Minnesota, date qualche calcio in cu*o in mio onore‘”.

Cristicchi canta Dante: standing ovation a Pisa/ Mons. Migliavacca: "Preso per mano"

Gary Rossington e i problemi al cuore

Non è la prima volta che il chitarrista dei Lynyrd Skynyrd (il quale è l’unico componente storico della band rimasto) soffre di problemi cardiaci. Aveva già subìto un intervento chirurgico a seguito di un infarto nel 2015 ed era poi tornato sotto i ferri per riparare una valvola cardiaca nel 2019. Quest’ultima operazione ha portato al rinvio di un tour: fu Gary Rossington stesso a rivelare che i medici lo esortano da anni a ritirarsi dall’attività live e che ha avuto spesso attacchi di cuore sul palco.

Nel post pubblicato sull’account Facebook del gruppo, si legge anche che la famiglia Rossington li ha incoraggiati ad esibirsi in assenza di Gary: “La musica è un potente guaritore! Sentivamo tutti che suonare agli spettacoli e portare la musica a tutti voi era un’opzione migliore che annullare le esibizioni“. Questa riflessione è frutto soprattutto dell’anno appena trascorso e di quello che il settore dello spettacolo ha vissuto in tutto il mondo.

CHIEFFO CHARITY TRIBUTE/ Da Luca Carboni a Giovanni Ferretti, il disco tributo





© RIPRODUZIONE RISERVATA