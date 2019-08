Gaspare e Franco Terlizzi inseparabili/ Video, birra di Amaurys Perez li fa impazzire

Amaurys Perez ha deciso di dedicarsi oltre che allo sport anche alla produzione di birra. Per questo motivo è nata la Zion, birra artigianale che ha voluto spedire anche agli amici Nino Formicola (in arte Gaspare) e Franco Terlizzi. I due ex protagonisti dell’Isola die Famosi, dopo la loro esperienza in Honduras (che ha portato l’ex comico del duo con Zuzzurro anche alla vittoria), sono diventati inseparabili, proseguendo la loro amicizia anche lontani dalle telecamere del programma che li ha fatti conoscere. Nel video condiviso su Instagram dall’ex pugile, i due insieme alla moglie di Franco ed alcuni amici, hanno appena finito di gustare la birra, complimentandosi per il gusto ed invitando l’amico sportivo ad inviarne altre casse: “Amaurys la tua birra è buona e ce la stiamo bevendo, però è quasi finita… mandaci altri cinque cartoni, anche sei…”. “Oppure andiamo a Cosenza o da Cosenza Amaurys viene…” lo incoraggia Nino. “No, c’è il Corriere, ce la manda…”, ironizza Franco.

Nino Formicola e Franco Terlizzi inseparabili: la birra di Amaurys Perez li fa impazzire

“Amaurys, la tua birra è buonissima!”, afferma ancora Nino Formicola al fianco di Franco Terlizzi. Ma cos’è questo nuovo progetto dello sportivo ed ex protagonista di Ballando e l’Isola dei Famosi? La birra Zion, nasce da una idea di Francesco Rende (mastro birraio), Amaurys Perez (Amministrazione) e Valentino Gallo (Ufficio Marketing). Sia Perez che Gallo sono campioni del mondo di pallanuoto ed infatti lo slogan dice: “la birra dei campioni”. Basta sbirciare un poco l’account Instagram di Terlizzi, per notare molto spesso fotografie in compagnia degli amici Nino e Amaurys, avendo consolidato un fortissimo legame anche lontani dai riflettori. Perez per merito della sua birra artigianale, gira spesso l’Italia per farla assaggiare in lungo e in largo. “Zion Birra Artigianale nasce dalla passione per la birra artigianale che negli anni ci ha portato ad affinare il palato e ad esigere un prodotto sempre più raffinato ed esclusivo”, si legge sul sito ufficiale della birra. Che dire? Alla salute!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franco Terlizzi 🇮🇹🥊VIPTrainer🏅 (@francoterlizziofficial) in data: 10 Ago 2019 alle ore 12:54 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA