Gattuso via dal Napoli?/ Calciomercato, una clausola gli consentirebbe di liberarsi

Gennaro Gattuso può lasciare il Napoli al termine della stagione. Un’indiscrezione che arriva dalla Gazzetta dello Sport, secondo la quale l’allenatore dei partenopei avrebbe la facoltà di decidere per la rescissione del contratto. L’opzione scade il 30 aprile, data limite entro la quale Gattuso può comunicare al presidente Aurelio De Laurentiis la sua eventuale decisione; per quella data teoricamente non si sarà ancora ripreso a giocare per l’emergenza Coronavirus, ma a parte questo il calciomercato resta “attivo” e dunque il giovane tecnico potrebbe sempre ricevere una chiamata da qualche altra società. Qualora Gattuso scegliesse di lasciare il Napoli, il contratto prevede l’automatica rinuncia a tutto l’ingaggio: stiamo parlando di 1,3 milioni lordi, e di fatto il tecnico avrebbe lavorato con la squadra azzurra senza percepire lo stipendio. Difficile che possa succedere, anche se va ricordato che la scorsa estate il calabrese aveva rinunciato a percepire l’ingaggio dal Milan abbandonando la squadra, non credendo nel progetto sviluppato.

GATTUSO VIA DAL NAPOLI? CALCIOMERCATO, IPOTESI COMPLICATA

Diciamo subito che al momento l’ipotesi di calciomercato per la quale Gennaro Gattuso lascerebbe il Napoli è particolarmente fantasiosa: l’allenatore calabrese ha avuto enormi difficoltà appena dopo aver preso il posto di Carlo Ancelotti, ha perso quattro delle prime cinque partite di campionato ma poi la sua squadra ha cambiato passo e, grazie anche al rientro di Dries Mertens e l’arrivo di Diego Demme in corso d’opera, i partenopei hanno iniziato a risalire la classifica fino a sognare addirittura la qualificazione in Champions League, nella quale al momento sono in corsa per i quarti con in più una semifinale di Coppa Italia nella quale hanno un vantaggio sull’Inter, derivato dalla vittoria a San Siro. Insomma, il matrimonio tra il Napoli e Gattuso sta dimostrando di funzionare particolarmente bene; difficile che ad aprile il tecnico possa decidere di lasciare, anche perché a quel punto il suo futuro non sarà ancora delineato. Più plausibile – ma resta da vedere – che a giugno qualcuno possa bussare alla porta di Castelvolturno per richiedere i servigi del giovane allenatore…



© RIPRODUZIONE RISERVATA