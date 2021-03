Gaudiano, Polvere da sparo: vincitore Sanremo Giovani/ Dedica al padre morto: “Se mi guardo allo specchio”

Una dedica che ha commosso tutti è quella che arrivata sul palco dell’Ariston ieri sera quando Amadeus ha annunciato che proprio Gaudiano è il vincitore della sezione Giovani Sanremo e di questa edizione 2021. Il suo lungo percorso iniziato con AmaSanremo è arrivato alla conclusione proprio ieri sera con la sua vittoria e una straziante dedica al padre a cui Polvere da Sparo è dedicata. Se lui fa musica è merito del padre, è stato lui a regalargli la sua prima chitarra quando aveva solo 15 anni e da allora non ne ha più fatto a meno. Le cose sono diventate ancora più simbiotiche tra lui e la musica quando due anni fa il padre di Gaudiano è morto per via di un brutto male, una morte che lo ha segnato da questa perdita. Lui stesso ha poi rivelato che il padre è morto per un tumore al cervello e che Povere da sparo è la canzone del dolore,, la musica che le ha permesso di esorcizzarlo il dolore dandogli salvezza.

Gaudiano, Polvere da sparo, vincitore Sanremo Giovani 2021 e la dedica al padre morto

Dopo aver ricevuto il premio per la vittoria, Gaudiano ha subito ringraziato: “Qualcosa di eccezionale quello che è successo. Dedico con tutto il cuore questa canzone a mio padre, alla mia famiglia, a tutte le persone che mi hanno permesso di essere qui. Due anni fa mio padre è andato via, ma adesso lo sento qua con me. Grazie a tutti”. Questa sera tornerà sul palco per la sua esibizione prima dell’inizio della gara dei Big, rivelerà altri dettagli sulla sua canzone e sul rapporto con il padre?



© RIPRODUZIONE RISERVATA