Gegia “GF Vip mi ha tolto fiducia nelle persone”/ “Mi hanno augurato la morte e…”

GF Vip, Gegia: "Mi ha tolto fiducia nelle persone. Mi hanno…"

Al Grande Fratello Vip 2022 è stata una delle grandi protagoniste, sebbene la sua esperienza sia stata piuttosto breve. Gegia ripercorre ora il suo percorso nella Casa attraverso alcune riflessioni rilasciate a Chi, dalla sofferenza per il distacco dal fidanzato Mehmet al caso ‘Marco Bellavia’. “Ho cercato di portare nella Casa allegria, anche se a un certo punto sono entrata in crisi – confessa – Mi mancava Mehmet, il mio fidanzato, avevo il pensiero di quello che poteva succedere fuori. Mi sto divertendo molto ora a stare in studio, a fare i balletti con Carmen Russo, senza avere paura delle nomination“.

Tuttavia, a pesare significativamente sul suo percorso nel reality è stata la poca empatia dimostrata verso Marco Bellavia. Un caso spinoso, su cui è intervenuto anche l’Ordine degli Psicologi del Lazio che ha aperto un’istruttoria contro di lei. Una vicenda che ha avuto ripercussioni anche sulla vita della stessa Gegia, che ammette: “L’esperienza al Gf Vip mi ha tolto fiducia nelle persone: mi hanno attaccato sui social per non aver capito il disagio che provava Marco Bellavia, mi hanno augurato la morte, è stato terribile. Ma sono una che dimentica e perdona“.

Gegia e la storia d'amore con Mehmet: "Soffre questa popolarità"

Nonostante le polemiche che l’hanno vista coinvolta al Grande Fratello Vip 2022, ora Gegia è felice al fianco del fidanzato Mehmet, con il quale sta costruendo un futuro. La coppia ad oggi convive ed ha tutta l’intenzione di costruire un futuro insieme, sebbene manchi ancora un tassello importante per la loro serenità: “Oggi sono felice con Mehmet, anche se lui soffre questa popolarità ed è spaventato. Vive qui da me, cuciniamo insieme, ci prendiamo cura della casa e sto cercando di fargli avere il permesso di soggiorno, ma ottenerlo è molto complicato“.

La stessa attrice ne aveva parlato proprio al Grande Fratello Vip 2022, intervenuta in studio in una delle ultime puntate e smentendo le ipotesi sul matrimonio con Mehmet. “Abbiamo fatto un contratto di convivenza, la legge Cirinnà, anche per dargli la possibilità di avere il permesso di soggiorno e lavorare. Ci sembrava una cosa carina, visto che il matrimonio vero e proprio non ci potrà essere” aveva specificato.











