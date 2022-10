Gegia choc al GF Vip: “Marco Bellavia voleva fare cose nel letto con me”/ “Perciò ho detto che non sta bene”

Gegia torna a parlare di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022 e fa una rivelazione choc

Nonostante c’è chi nella Casa del Grande Fratello Vip le consigli di parlare meno, soprattutto su aspetti delicati, Gegia continua a fare rivelazioni che scatenano il malumore del popolo del web, oltre che numerose critiche tra i compagni d’avventura. L’ultima dichiarazioni ‘choc’ è arrivata nelle ultime ore. Gegia è infatti tornata a parlare di Marco, della sua uscita dalla Casa e dell’attacco che lei le ha fatto prima che lui abbandonasse.

Carolyn Smith, toccante messaggio a Marco Bellavia:"Hai trovato una famiglia"/ "Mi dispiace..."

In salone con Charlie Gnocchi, Gegia ha esordito: “Con questo fatto di Marco tutti dicono ‘che merd* che è Gegia’”. Ha quindi rivelato di essere arrivata a fare questa affermazione perché lui aveva provato nel letto a fare altro: “Voleva fare cose nel letto! – ha detto la comica a Gnocchi – Perciò io gli ho detto che non stava bene. Voleva fare… Stare a letto con me. Eh sì… Io gli ho detto ‘sei matto? Tu non stai bene’. Io stavo scherzando, sì. Ma non l’avrei fatto lo stesso.”

Marco Bellavia torna al GF Vip il 10 ottobre?/ Confronto per la Giornata Mondiale della Salute Mentale...

Gegia scatena nuove polemiche sul web: “Sta delirando!”

Questa nuova rivelazione di Gegia su Marco Bellavia ha scatenato sul web nuove polemiche. C’è chi trova che la comica inizi ad arrampicarsi sugli specchi per cercare di uscirne pulita, chi teme stia facendo questo essendo finita questa settimana in nomination, chi ancora la invita a stare zitta e smetterla di parlare di Marco Bellavia dopo quanto da lui vissuto. “Gegia delira!”, ha commentato qualcuno; “Vedo che ha capito tutto quando ieri le hanno detto che deve imparare a tacere.” ha notato un altro utente del web. Fatto sta che le dichiarazioni di Gegia aprono un’altra parentesi delicata che potrebbe essere presa in analisi da Signorini nel corso della prossima diretta del Grande Fratello Vip 2022.

Grande fratello vip 2022, pagelle 6a puntata e nomination/ Sara Manfuso cacciata!

Quando credi di aver sentito ogni cattiveria ma Gegia ricorda di aver ancora qualche cartuccia..#GFvip #gfivip #GFVIPParty #GrandeFratelloVip

Rimettete dentro la Lamborghini che avete sbagliato persona..sbagliare è umano, perseverare è diabolico! pic.twitter.com/g3qHyCLWYO — Stellacadente (@Stella09Cadente) October 7, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA