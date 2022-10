Gegia contro Bellavia, Vipponi attaccano: “Dette cattiverie”/ Lei: “Mi scuso ma ciò che penso di lui rimane”

Gegia nel mirino dei Vipponi al Grande Fratello Vip: “Con Marco Bellavia ha esagerato”

Il comportamento di Gegia nei confronti di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022 ha sollevato molte critiche. Mentre c’è chi dice che anche la comica, come Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini, avrebbe dovuto essere cacciata dalla Casa, anche tra i Vipponi serpeggia il malcontento. A molti infatti non è piaciuta la frase detta su Bellavia durante la pubblicità dell’ultima diretta – “Dovevamo ascoltare le sue cazz*te e tenercelo qui” – né la reazione avuta all’uscita di Ciacci dalla Casa.

In molti dopo la puntata hanno dunque ammesso in confessionale di non aver gradito il suo comportamento. “Non va bene la posizione di Gegia, alcune cose neppure per scherzo si dicono!”, ha dichiarato Sara Manfuso. Come lei Antonino Spinalbese: “Gegia aveva tutt’altro che capito il messaggio, quindi non so ancora se ci è o ci fa!”

Gegia si scusa con Marco Bellavia ma il web non gradisce

Le parole più dure per Gegia sono però arrivate da Antonella Fiordelisi: “Nonostante i rimproveri, lei ha continuato. La cosa più grave è che si è messa a piangere quando è uscito Ciacci ma non per le cattiverie che ha detto. Non mi sono mai trovata con persone del genere, non avrò mai a che fare con persone così.” Quando anche Pamela Prati ha cercato di far comprendere a Gegia il suo errore, lei ha compreso di doversi scusare. Tuttavia in confessionale ha dichiarato di non aver cambiato idea su Marco Bellavia: “Mi scuso perché quello che ho pensato di lui rimane ma lo ho detto in maniera troppo forte.” Scuse, queste, che non hanno per nulla convinto il popolo del web, certo che siano arrivate solo perché ‘necessarie’.

