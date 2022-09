Gegia ha un crollo emotivo, cosa sta succedendo?/ “Voglio avere notizie sul mio fidanzato Memet”

Gegia soffre per la mancanza di Memet, l’appello alla sua amica

Gegia inizia ad avvertire la mancanza di Memet. Nella casa del Grande Fratello Vip, Gegia si confida con Sara Manfuso e ammette di provare nostalgia. A quel punto Gegia rivolgendosi alle telecamere fa un appello alla sua amica Franca Maria perché le faccia avere notizie su Memet: “Lui le dice come sta e pensa che la mia amica gli ha mandato qualche spezzone del programma”. A quel punto Sara Manfuso insinua il dubbio che la sua amica Franca Maria potesse avere un’infatuazione per Memet e approfittare della sua mancanza. Gegia però non ha dubbi: “E’ una mia allieva bravissima, dolcissima ed è sposata con due figli grandi”. Gegia a quel punto prosegue: “Franca Maria fammi avere notizie. Sto impazzendo”.

GF Vip, il fidanzato di Gegia esiste davvero?/ Mistero su Mehmet, e su Twitter...

La comica parla poi con Sara del suo stato d’animo attuale e di come vuole viversi questa esperienza nella Casa. Sara appreza molto il suo lato giocoso e Gegia confessa di essere stata sempre così: “Alcuni mi chiedono se davvero ho 63 anni. Ho fatto 60 anni nella confusione più totale e nella disperazione. Io non volevo fare feste ma volevo tare tranquilla in un angolo a casa a vedermi un film”. Sara le chiede come stia vivendo questa esperienza e lei risponde: “So che è una trasmissione, che prima o poi uscirò e quindi cerco di vivermi questa esperienza al meglio senza patemi d’animo”.

Charlie Gnocchi "Gegia ha 'poppe' enormi, una settima naturale da proteggere"/ Romita: "conosco le mutande"

Gegia fa una rivelazione choc: “Io e Pupo abbiamo avuto…”

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Gegia ha fatto una rivelazione inaspettata. La comica ha svelato di aver avuto un flirt con un cantante famoso. Di chi si tratta? Di Pupo. La comica ha raccontato: “Abbiamo avuto una notte d’amore insieme quando eravamo giovanissimi”, ha, infatti, rivelato Gegia senza peli sulla lingua per poi aggiungere, “Avevamo 19 e 20 anni circa, eravamo in un albergo ai Giardini Naxos, in Sicilia, c’erano dei premi televisivi. Siamo stati insieme, ora però sono innamoratissima di un altro uomo, un turco”.

Gegia Antonaci, fidanzato turco esiste?/ Gf Vip, Biagio D'Anelli "le foto": chi è?

Alfonso Signorini cerca di saperne di più di questo uomo misterioso e la comica si sbottona lasciando tutti increduli: “Ora sono innamorata di un uomo turco, si chiama Memet, sono cinque mesi che ci conosciamo e stiamo insieme, ci siamo incontrati all’aeroporto di Instambul. Ci siamo visti una sola volta in cinque mesi, abbiamo chiacchierato per una mezzoretta la prima volta ma adesso stiamo insieme da 5 mesi e mezzo e poi non l’ho più visto. Appena visto ho pensato: “Il volto più bello mai visto”. La comica rivela che i due si mandano i messaggi tutti i giorni e che lei ha imparato il turco. Signorini non è abbastanza convinto di questa storia e la paragona a Pamela Prati. Gegia però ribatte: “Io non sono come Pamela Prati, il mio fidanzato esiste davvero”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA