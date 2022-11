Gegia “Ho detto che Marco Bellavia voleva fare cose a letto con me”/ “Ma era per ridere. Oggi mi bacia…”

Gegia e il caso Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022

Gegia, dopo alcune settimane dall’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2022, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, ha parlato nuovamente del caso Marco Bellavia. Tra i concorrenti che sono stati accusati di aver messo in difficoltà Bellavia c’è anche Gegia che nega di aver trattato male il conduttore di Bim Bum Bam e di aver provato semplicemente a spronarlo per affrontare nel migliore dei modi l’avventura nella casa. “Non sono mai stata una bulla in vita mia, sono una persona buona. Ho cercato solo di spronare Marco. Il suo tormento è partito dalla paura di essere eliminato per primo. Cosa che stava per accadere“, ha detto Gegia a Fanpage.

Tra Gegia e Marco Bellavia c’è stato anche un altro episodio che ha fatto molto discutere. L’attrice, infatti, ha raccontato di aver ricevuto delle avances da Bellavia il quale ha prontamente smentito. Cos’è accaduto davvero?

La verità di Gegia su Marco Bellavia metterà a tacere le polemiche?

Gegia ha dichiarato: “Marco voleva fare cose a letto con me”. Ua frase che Bellavia ha subito negato questa eventualità. Ai microfoni di Fanpage, l’attrice ha raccontato la propria verità svelando di aver detto quella frase solo per scherzare sentendo l’ironia parte della propria personalità.

“L’ho detto per ridere. Una notte voleva fare Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e metteva i piedi freddi sui miei. Gli ho detto: “Ci volevi provare?”. Ma io sono una cabarettista, ero ironica. Lo so che devo stare attenta a quello che dico in determinate situazioni. Lui, però, non ha perso tempo a dire che io e Cristina Quaranta siamo le meno belle della casa. Ogni volta che ci incontriamo in puntata e mi bacia glielo dico: “Stai baciando una meno bella, una brutta” e lui scherza: ‘Dai piantala’”, ha concluso.

