Gegia “Il mio fidanzato Mehmet? Risvegliati i miei ormoni dopo 11 anni”/ Ma lui nega…

Gegia e l’amore per Mehmet

Durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2022, Gegia ha raccontato in diretta il suo amore per Mehmet, l’uomo che le ha fatto provare nuovamente delle emozioni dopo undici anni. L’attrice racconta di averlo conosciuto in un bar dell’aeroporto mentre si recava a Dubai per una piccola vacanza. Mentre cercava di ordinare qualcosa da mangiare al bar, è corso in suo aiuto Mehmet che l’ha colpita immediatamente per “il viso angelico”. Mehmet, poi, l’ha invitata a sedersi con lui e i due hanno cominciato a chiacchierare attraverso dei gesti. “Mi sono girata e ho visto che mi stava guardando e, dopo 11 anni, si sono risvegliati tutti gli ormoni”, racconta l’attrice.

Mehmet ha così svelato di avere 43 anni mentre Gegia gli ha detto di avere 49 anni pur avendone 62. “Mentre andava via gli ho chiesto il nome e di scambiarci l’amicizia su Facebook”, ha aggiunto l’attrice che ha continuato a sentirlo.

I fan chiedono a Mehmet di Gegia: lui nega di conoscerla

Non tutti credono alla storia tra Mehmet e Gegia che, tuttavia, mette le mani avanti: “Se fossi la Bellucci sarebbe tutto più facile. Anche se mi stesse prendendo in giro, cosa voglia di più?”, chiede Gegia. Pamela Prati le consiglia di non illudersi. “Ma posso sognare un po’? Finora sono stata sempre con italiani e il risveglio è stato orribile”, ha ammesso Gegia che ha poi rivolto un invito a Mehmet.

Dopo aver visto la foto di Mehmet mostrata da Signorini, come ha raccontato in diretta Giulia Salemi, i fan del reality sono riusciti a risalire al suo profilo social chiedendogli informazioni sul suo rapporto con Gegia. Interrogato dai fan del GF Vip, però, Mehmet ha spiegato di non conoscere Gegia. Un’amara sorpresa per l’attrice e Signorini che ha promesso di indagare su tutta la storia.

Regola numero 1 del Twitter: dateci una foto, troveremo chiunque. ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/p3PT80y7be — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 29, 2022

