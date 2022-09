Grande Fratello Vip 2022, 4a puntata/ Diretta, eliminato e nomination: Ciacci e la sieropositività

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni e diretta quarta puntata

Giovedì 29 settembre, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli, conduce la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2022. Quello di questa sera con il padre di tutti i reality è un appuntamento imperdibile perchè in studio tornerà una grande protagonista della scorsa edizione. Dopo aver ceduto la sua poltrona da opinionista alla Berti, Adriana Volpe torna in studio per un faccia a faccia con Sonia Bruganelli. Le due ex colleghe, nella scorsa edizione del reality, si sono punzecchiate per tutta la durata del reality. Nelle scorse settimane, nelle varie interviste rilasciate, Sonia e Adriana si sono lanciate delle frecciatine a distanza. Cosa accadrà questa sera?

La presenza di Adriana Volpe nella quarta puntata, però, regalerà anche un momento emozionante al pubblico di canale 5. La Volpe, infatti, dopo essere stata in studio, varcherà nuovamente la famosa porta rossa della casa di Cinecittà per fare una sorpresa al suo grande amico Giovanni Ciacci.

La storia di Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip 2022

Nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2022, Alfonso Signorini darà spazio a Giovanni Ciacci e alla sua storia. Per la prima volta nella storia della televisione, un sieropositivo partecipa ad un reality show. Nel corso della nuova puntata, Ciacci aprirà il cuore e racconterà la propria vita spiegando cosa vuol dire, al giorno d’oggi, essere sieropositivo. Negli scorsi giorni, Ciacci ha parlato della malattia con Carolina Marconi che, invece, è reduce dalla battaglia contro il tumore al seno. Durante la conversazioni con la Marconi, Ciacci ha detto:

“Non esistono malattie di serie A o di serie B. Il senso di colpa della malattia deve finire”, ha spiegato Ciacci che, insieme a Carolina, ha invitato tutti a fare prevenzione. Questa sera parlerà anche della sfera emotiva della malattia?

Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà: resa dei conti al Grande Fratello Vip 2022?

Sono trascorsi solo pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip 2022, ma le liti sono all’ordine del giorno. Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà non riescono a trovare un punto d’incontro. Le due si sono lanciate continuamente frecciatine e le discussioni hanno raggiunto toni piuttosto accesi. Questa sera, Signorini, le metterà l’una di fronte all’altra per la resa dei conti? Nelle scorse ore, inoltre, anche la spesa settimanale così come le pulizie della casa sono stati motivi di scontri: gli animi dei vipponi si infiammeranno anche questa sera?

Ginevra, inoltre, potrebbe essere anche la protagonista di un momento dolce insieme ad Antonino Spinalbese. Tra i due il feeling evidente e gli altri vipponi sono pronti a scommettere sulla nascita di una storia d’amore. Andrà davvero così? Lo scopriremo questa sera.











