Gegia infastidisce i concorrenti del GF Vip, cosa è successo?/ “Per colpa mia…”

Gegia russa di notte nella casa del Gf Vip, la reazione degli altri inquilini

Gegia ha avuto un risveglio pensieroso. La concorrente del Grande Fratello Vip si è scusata con gli altri compagni di stanza per il russare notturno. Charlie Gnocchi vedendo Gegia rammaricata le chiede qual è il problema e Gegia risponde: “Amaurys e Giaele non riescono a dormire. Vi giuro che da domani cerco di controllarmi”. Charlie però le fa notare che è impossibile gestire i rumori notturni e Elenoire Ferruzzi dice a Gegia per rassicurarla: “Anche Antonino russa di notte”. Giaele De Donà spiega che per ovviare a questo inconveniente preferisce dormire in giardino. La comica poi dice: “Speriamo che oggi mi mandino via”. Charlie trova però eccessivo il suo comportamento e Giaele le dice: “Tu non russi sempre. Stanotte sono venuta anche a svegliarti e tu mi hai chiesto cosa fosse successo. E io ti ho risposto che stavi russando”.

Gegia però non riesce a farsene una ragione e assicura: “Troverò un modo anche se non so come fare”. Nelle scorse ore Gegia è stata presa di mira anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. La comica ha fatto storcere il naso al pubblico per alcune dichiarazioni su Marco Bellavia. In particolare la comica avrebbe detto: “Senti questa cosa di Marco, ormai sono tutti contro di me che dicono che io sono una cattiva. Guarda che lui voleva fare roba con me nel letto. E anche per questa cosa che gli ho detto che non stava bene. Sì ovvio che anche per quello ho detto ‘ma tu non stai proprio bene’. Se voleva fare cose nel letto? Sì quando è stato nel letto con me. Gli ho detto che era matto per questo. L’ho detto scherzando ma comunque non avrei fatto nulla” .

Poche ore fa Gegia è stata attaccata fuori la casa del Grande Fratello vip. La Regina di Roma ha imbracciato un megafono e come si vede nel video che circola su Twitter la donna ha accusato Gegia di aver non solo bullizzato Bellavia ma anche di avergli dato del maniaco: “Gegia hai fatto passare Marco Bellavia come un maniaco ma chi ci viene a letto con te?”, l’ha attaccata. Poi la Regina di Roma ha attaccato anche Carolina Marconi. Rincarando la dose sulla comica ha urlato: “Potete pure uscire del che il GF Vip non lo vede più nessuno. Potete andare a casa vostra. Non lo vede nessuno il GF. Ormai è un degrado, fate tutti schifo. Siete entrati con un copione. […] Luca sei er mejo, sei er mejio in tutto! Te dico Luca esci, che lì dentro c’è il degrado più totale”.

In molti sperano che stasera la comica possa uscire dalla casa del grande Fratello Vip. Dopo le sue dichiarazioni contro Marco Bellavia, sui social hanno iniziato a fare una crociata mediatica contro di lei e c’è chi si auspica che sia proprio Gegia ad avere la peggio al televoto stasera in modo da seguire Giovanni Ciacci e Elettra Lamborghini che si erano resi responsabili di comportamenti di bullismo nei confronti di Bellavia.











