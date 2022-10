Gegia nella bufera dopo frasi offensive al Gf Vip/ Per il web ha superato ogni limite

Gegia, dopo gli insulti a Marco Bellavia anche Antonella Fiordelisi finisce nel suo mirino: “In nomination per colpa sua!”

Momento difficile per Gegia al Grande Fratello VIP. Con i suoi atteggiamenti sprezzanti non si sta di certo coprendo di gloria tra gli appassionati del programma e non a caso, nelle ultime ore, la sua popolarità negli indici di gradimento sembra essersi ridotta al lumicino. Alcune sue frasi hanno scatenato parecchie polemiche all’interno della casa più spiata di Italia e non solo. Prima le frasi contro Marco Bellavia, poi il durissimo confronto con Antonella Fiordelisi, con Gegia che non è stata affatto tenera e che poi ha nuovamente rincarato la dose sull’ex di Bim Bum Bam.

“Marco Bellavia? Ma non lo vedi quanto sta bene? Siamo noi che stiamo male”, ha detto spietata. Per fortuna ci ha pensato Edoardo Donnamaria a replicare per conto di Marco, invitandola a darsi una regolata. “Non puoi dire ste ca*zate!”, la risposta piccata di Edoardo.

Gegia fuori controllo al GF VIP, provvedimenti dopo le frasi offensive?

Per quanto riguarda le scintille con Antonella, invece, Gegia ha alimentato ulteriormente la polemica insultando la gieffina in una conversazione con altri concorrenti dopo la puntata di lunedì. “Io non ho preso votazioni. (…) Nessuna, a me ci ha mandato direttamente la zoc*oletta”, ha sentenziato l’attrice. Quest’ultima, così facendo, ha inevitabilmente attratto una serie di critiche pesanti da parte degli internauti, che invece stravedono per la Fiordelisi. Indipendentemente dalle preferenze del pubblico, si può essere tutti d’accordo sul fatto che Gegia abbia superato il limite, in quanto a gusto ed educazione. Provvedimenti disciplinari in vista?

