Gegia, “Rimasi incinta ma persi il bambino”/ La straziante rivelazione che…

Gegia ha un nuovo amore, di chi si tratta? “Ho conosciuto Mehmet…”

Gegia è di nuovo innamorata. In un’intervista al Settimanale Chi l’attrice ha aperto il suo cuore rivelando di aver trovato un nuovo amore. Lei preferisce andarci con i piedi di piombo anche perché ha alle spalle un matrimonio finito a causa di tradimenti e di problemi con l’alcol. Gegia si era sposata nel 1987 con Maurizio Motta, l’amico assistente di Jerry Calà. Il matrimonio naufragò a causa dei ripetuti tradimenti di lui e dei problemi con l’alcol. Nel 2012, Maurizio è venuto a mancare e Gegia si è rifatta una vita.

Gegia: “Ho sofferto di depressione”/ "Pio e Amedeo mi hanno ridato la carica”

L’attrice ha infatti rivelato: “Ho conosciuto Mehmet per caso all’aeroporto di Instabul. Io ero ferma per via di uno scalo per andare a Dubai mentre lui attendeva il volo per Amsterdam. E’ stato un vero e proprio colpo di fulmine. Mentre ci guardavamo imbarazzati lui mi ha detto di avere 43 anni e io gli ho detto di averne 49. Ci scambiamo foto e video ogni giorno ma per ora è solo un flirt”. In passato, Gegia ha però avuto un flirt famoso. Si tratta del cantante e ex opinionista del Grande Fratello Vip Pupo. E’ stata la cantante a confidarlo: “Non mi ricordo più l’atto in sé ma quell’uomo piccolino tutto bianco. Sembrava un piccolo bignè. Eravamo due ragazzini, bellissimi entrambi”.

GEGIA, FRANCESCA CARMELA ANTONIACI/ "Anni '80 sì, ma oggi non mi lamento"

Gegia racconta il dramma dell’aborto: “Rimasi incinta ma…”

Gegia non è mai diventata madre ma ammette di non aver mai sofferto per questo motivo. L’attrice al Settimanale Chi ha infatti rivelato: “Quando vedo le mie amiche soffrire per i loro figli penso che sotto sotto mi sono salvata. Ai tempi del mio matrimonio con Maurizio rimasi incinta ma persi il bambino dopo sole due settimane. Fu un colpo al cuore ma ora è il momento di guardare avanti”. Gegia ha deciso poi di scusarsi pubblicamente con Mara Venier. L’attrice ha rivelato di aver commesso un terribile sbaglio e a distanza di 30 anni fa mea culpa: “Ho sbagliato una sola volta con Mara Venier. Durante le riprese di Professione Vacanze mi fidanzai con Maurizio Motta, il miglior amico di Jerry Calà. Io con Maurizio e Mara con Jerry. Nel giro di sei mesi da quell’incontro decidemmo di sposarci. Loro si lasciarono e per una serie di complicanze invitammo solo Jerry che era anche testimone. Ci furono una serie di telefonate interrotte e da quel giorno non ho più avuto modo di raccontarle la verità”.

Gegia e Claudio Melissano/ Nuovo fidanzato “toy boy”: “Il sesso? È un vero maschio!”

Gegia ha sempre mostrato grande determinazione nella sua vita tanto che dopo essere stata fatta fuori dal cinema e dalla televisione ha deciso di mettersi a studiare prendendo due lauree: “Mi sono laureata in Lettere, poi in Psicologia e successivamente ho fondato una scuola di recitazione. Il cinema è vita ma è anche un ambiente molto difficile”











© RIPRODUZIONE RISERVATA