Gegia: “Ses*o con Pupo? È stata una notte di follia”/ “Era un ragazzino carino e…”

Gegia e la notte trascorsa con Pupo

Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello vip 2022, Gegia ha svelato diversi dettagli della propria vita che ha commentato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage. Oltre ad aver parlato delle minacce di morte ricevute sui social dopo il caso Marco Bellavia spiegando di essere stata molto male per quanto accaduto, Gegia ha anche ricordato la notte trascorsa con Pupo. Sono passati anni da quella famosa notte e, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, l’attrice ha raccontato di aver vissuto una “notte di follia” insieme ad un giovanissimo Pupo.

Oriana Marzoli ancora innamorata dell'ex?/ Nikita svela: "Ci prova con Antonino per dimenticarlo"

All’epoca erano entrambi giovani e si lasciarono andare alla passione e tutto accadde al termine di un evento a cui parteciparono entrambi. “È stata una notte di follia, era un ragazzino, aveva 22 anni. Era carino da morire”, ha raccontato Gegia.

Gegia e Pipo: ecco cosa accadde tra i due

Cosa successe esattamente tra Gegia e Pupo quella famosa notte in cui si lasciarono andare alla passione? “Stavamo ai Giardini Naxos, dove c’erano i premi televisivi. Lui iniziava, io iniziavo. C’erano le grandi feste di una volta. Erano gli anni ’80. Cene a base di champagne, caviale, balli sfrenati”, ha svelato l’attrice a Fanpage. “Credo che lui fosse lì per cantare per la prima volta “Su di noi”. E io iniziavo come soubrettina. Ci siamo piaciuti e dal bacio, abbiamo fatto l’amore. La mattina dopo ci siamo fatti una risata. Poi ci siamo rivisti negli anni, ma già famosi, sui palchi”, ha aggiunto ancora.

Gegia: "Ho ricevuto minacce di morte"/ "Una mattina mi sono svegliata e..."

Ma com’era Pupo come amante? “Io non me lo ricordo, ma suppongo di sì (ride, ndr). Pupo è gagliardo, anche adesso è un bell’uomo, è simpatico. Se ha due donne fisse dentro casa, vuol dire che…insomma gliel’ammolla”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Nikita Pelizon imita Belen Rodriguez?/ Antonino Spinalbese lancia l'accusa: "Dice..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA