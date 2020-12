Gelato al cioccolato, vero significato della canzone/ “Non è il membro di un ragazzo africano…”

Qual è il vero significato della canzone “Gelato al cioccolato“? Se lo chiedono in molti e le dichiarazioni discordanti di Pupo e Cristiano Malgioglio alimentano il mistero attorno al brano. Nel testo, che è stato scritto da Cristiano Malgioglio, si parla di un gelato “dolce un po’ salato”, e come molti hanno pensato, effettivamente non è privo di messaggi subliminali. È stato lo stesso Pupo, che stasera si esibirà con Malgioglio al GF Vip 5, a confessarlo a TMNews un po’ di tempo fa, svelando che proprio l’autore di quel testo, Malgioglio dunque, lo scrisse di ritorno da una vacanza in Tunisia che fu per lui di grandissima ispirazione. “Lo ha scritto Cristiano Malgioglio ma io non mi ero mai interessato da dove avesse tratto l’ispirazione – confessò Enzo Ghinazzi, in arte Pupo – Quando poi qualche anno fa, quindi a distanza di anni, quando la canzone era già un grande successo mondiale, Malgioglio mi raccontò tutto… Ecco da qual momento io quando canto ‘Gelato al cioccolato’ non sono più lo stesso…”.

Chiaramente, dopo aver scoperto come Cristiano Malgioglio avesse trovato la sua ispirazione per la stesura di questo brano – ad oggi famosissimo in tutto il mondo – il modo in cui Pupo ha interpretato la canzone è cambiato, come lui stesso ha ammesso nel corso dell’intervista. “Ecco, io ogni volta che canto ‘Gelato al cioccolato’ mi vedo il tunisino con il gelato al cioccolato…” Un retroscena ormai non più tanto inedito quello del vero significato di “Gelato al cioccolato” ma sempre simpatico da ricordare.

Significato “Gelato al cioccolato”: Malgioglio vs Pupo

Ma la canzone Gelato al cioccolato di Pupo è stata scritta davvero da Cristiano Malgioglio traendo ispirazione dall’incontro con un ragazzo tunisino durante una vacanza? Il paroliere ha sempre smentito questa versione. In un’intervista a Radio Deejay, ai microfoni di Linus e Nicola Savino, raccontò una storia diversa in merito al significato della canzone: “Mi avevano chiamato per scrivere una canzone e mi dissero ‘Fai una cosa sul gelato’. Stavo lavorando con Mina, non me la sentivo, poi sono tornato a casa e quel giorno mi preparo un budino. Solo che al posto dello zucchero ho messo il sale e così è venuto ‘dolce e un po’ salato’, voi pensate sempre al doppio senso, ma dico la verità“.

Una versione quella di Pupo che Cristiano Malgioglio ha smentito anche a Rai Radio2 nel format I Lunatici condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio: “Su questa canzone gira una leggenda metropolitana che si basa su una storia raccontata da Pupo. Il gelato al cioccolato in realtà non è il membro di un ragazzo africano, questo è molto lontano dalla mia testa, Pupo ha inventato questa cosa, magari per far ridere qualcuno mentre faceva uno spettacolo“.



