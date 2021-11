Gemelli di Guidonia sono sposati o fidanzati?/ Segreto su mogli e/o fidanzate, ma…

I Gemelli di Guidonia sono sposati o fidanzati? Il trio, vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show 2021 e del Torneo, mantiene il massimo silenzio sulla propria vita privata e sentimentale. Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, questi i loro nomi, sono stati lanciati da Fiorello nel programma radiofonico Edicola Fiore conquistando, anno dopo anno, una meritatissima popolarità. Le loro performance ed imitazioni canore hanno convinto e conquistato critica, giuria e pubblico. Un successo strepitoso che il trio ha deciso di festeggiare con la famiglia e gli affetti più cari.

Sulla scia della grande popolarità ricevuta con il varietà campione di ascolti di Rai1, il pubblico è curioso anche di scoprire qualcosina sulla loro vita privata. Al momento però non è dato sapere nulla. E’ mistero sulla vita amorosa del trio dei gemelli romani che non hanno mai fatto menzione di essere nè fidanzati nè tantomeno innamorati. In realtà un’eccezione c’è stata proprio in questi giorni…

I Gemelli di Guidonia hanno una fidanzata e/o moglie?

I Gemelli di Guidonia hanno una fidanzata e/o moglie? Dopo il grande successo riscontrato a Tale e Quale Show 2021, i telespettatori sono a caccia di notizia sul trio di cantanti ed imitatori lanciato da Fiorello. Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino hanno una compagna o sono single? C’è anche chi si domanda se sono sposati o se hanno dei figli. Non è dato sapere nulla sulla loro vita privata.

Sono davvero pochissime le notizie sulla vita privata e sentimentale dei Gemelli di Guidonia, freschi vincitori di Tale e Quale Show 2021 e di Tale e Quale Show – Il Torneo 2021. In occasione di una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni però il trio, lanciato da Fiorello, si è sbottonato sulla vita privata. In particolare è stato Eduardo a rivelare cosa ha fatto dopo la vittoria: “sono andato a cena con la mia compagna e poi abbiamo fatto festa con i nostri genitori”. A fargli eco Gino che ha detto: “ci è piaciuto festeggiare in famiglia”.

