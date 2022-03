Gemelli DiVersi, chi sono?/ La band di Thema e Strano, che fine hanno fatto

Gli anni ’90 e i primi anni 2000 sono stati certamente il periodo di maggiore popolarità per i Gemelli DiVersi, come confermano i diversi brani che ancora oggi vengono apprezzati dai loro fan e non solo. Basti fare l’esempio di canzoni quali “Tu no”, “Tu corri” e “Mary”, che sono diventati delle vere e proprie hit che hanno fatto impazzire giovani e non solo.

In un primo momento la band era composta da quattro elementi, un DJ, THG, oggi conosciuto come Takagi, un cantante, Strano, e due MCs, Thema e Grido, Come spesso è capitato a diversi gruppi musicali, però, a causa di alcune divergenze il numero dei componenti della band si è ridotto a solo due persone, Thema e Strano.

Il successo dei Gemelli DiVersi: una band amata da giovani e non solo

Thema e Strano sono presenti nella band ancora oggi, anche se faticano ormai da qualche anno a goere della popolarità di un tempo. Il primo album dei Gemelli DiVersi risale al 1998 e contiene uno dei loro brani più apprezzati per la sonorità, anche se si tratta di un rifacimento di una canzone originale dei Pooh, “Dammi solo un minuto“.

Il 2003 è però l’anno della loro vera consacrazione grazie al disco “Fuego“, a cui fa seguito un anno dopo “i“, dove sembrano indirizzarsi maggiormente verso il pop grazie a un brano come “Fotoricordo”. L’uscita di Grido e THG si è rivelata certamente incisiva per il successo della band, nonostante i due “superstiti” si esibiscano ancora, pur con minore continuità. Attualmente i due collaborano spesso anche con altri colleghi, tra cui Arisa, Marracash, Fabri Fibra e Rocco Hunt.

