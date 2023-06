Gemitaiz choc: annuncia il ritiro da Love Mi dopo le parole su Berlusconi/ “Non ne ho bisogno…”

Gemitaiz, caos sui social dopo la “dedica” per Silvio Berlusconi

La morte di Silvio Berlusconi è stata accolta con dolore e triste commozione da tutti gli ambienti che hanno avuto l’onore di essere plasmati e influenzati dalla sua genialità. Ma come spesso accade per gli uomini con una certa influenza e con un passato incredibilmente ricco, non mancano i detrattori e chi quasi “esulta” alla notizia della sua scomparsa. Diversi sono stati i volti noti del mondo dello spettacolo che non hanno avuto parole di elogio per Silvio Berlusconi una volta appresa la notizia della sua scomparsa: tra questi, anche il rapper Gemitaiz.

Josh Homme dei Queens of The Stone Age operato per un tumore/ Come sta? "Si può migliorare..."

Nella giornata di ieri, come riportato da The Pipol Gossip su Instagram, Gemitaiz aveva pubblicato una serie di storie dedicate alla scomparsa di Silvio Berlusconi, con parole tutt’altro che di stima. Nello specifico, il noto rapper ha pubblicato una foto che ritraeva appunto la notizia della scomparsa dell’ex premier, con tanto di controversa didascalia: “Alleluja”. Chiaramente, il mondo dei social si è letteralmente rivoltato contro il cantante, accusato di scarsa sensibilità e soprattutto di essere fuori luogo nell’esternare in quel modo la sua opinione su Silvio Berlusconi. Gemitaiz non è però arretrato di un centimetro, aggiungendo: “Non perderò tempo a rispondere a nessuno; non siete d’accordo? Unfollowate pure. Non lo trovate carino? Unfollowate pure. La libertà d’espressione è ancora in vigore; il buonismo da 3 euro qui non lo troverete, vi auguro una buona giornata”.

Fabio Rovazzi: "Mi fece lo scontrino..."/ L'aneddoto top secret su Silvio Berlusconi

Gemitaiz, prima le scuse e poi l’annuncio choc: “Non mi servono 10 minuti di tv…”

Ebbene, come riporta sempre The Pipol Gossip su Instagram, pare che Gemitaiz sia tornato sulla questione palesando le sue scuse per le parole e i modi utilizzati nel rappresentare la scomparsa di Silvio Berlusconi. Non è chiaro se la scelta di fare un passo indietro sia veritiera oppure no, sta di fatto che il rapper ha aggiunto un ulteriore gesto che sembra stonare appunto con l’ammissione di colpa. Nello specifico, commentando un post di Gabriele Parpiglia, ha annunciato di non voler più prendere parte all’iniziativa Love Mi.

Paul McCartney “Pronto nuovo brano Beatles grazie all'AI”/ “C'è la voce di John Lennon”

“Sai che ti dico? Non ho bisogno di quei 10 minuti di Tv…“, queste le parole di Gemitaiz sotto il post di Gabriele Parpiglia – riportate da The Pipol Gossip – che dunque annuncia clamorosamente di voler abbandonare il cast di Love Mi. La notizia è un fulmine a ciel sereno e non sono arrivate parole in merito da parte di uno dei principali organizzatori: Fedez. Quest’ultimo è spesso in prima linea quando si tratta di prendere una posizione forte su tematiche di questo tipo; non è da escludere dunque che nelle prossime ore non arrivino ulteriori aggiornamenti sulla questione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA