Gemma di Uomini e Donne si rifà il naso?/ La foto del prima e dopo scatena Tina Cipollari: “Vai a Lourdes!”

“Sembra che Gemma Galgani sia pronta a ricorrere al bisturi per addolcire le linee del suo naso.” È questo l’annuncio che lancia Nuovo nel numero in edicola questa settimana. Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti svela che la celebre dama di Uomini e Donne sarebbe pronta a ricorrere nuovamente al bisturi, questa volta per ritoccare il naso. Si tratterebbe dell’ennesimo ritocchino estetico per Gemma che, negli scorsi anni, ha già fatto ricordo alla chirurgia per migliorare alcune parti del corpo che non le piacevano più.

Proprio il magazine ricorda che “Non è la prima volta che la dama torinese rinfresca la propria immagine. Dopo aver corretto il sorriso nel 2016, grazie al programma Selfie – Le cose cambiano, la Galgani ha proseguito con un mini lifting al volto e, la scorsa estate, si è regalata labbra più carnose e un seno più alto e pieno.”

Il settimanale, nelle foto pubblicate, ha anche ipotizzato come potrebbe apparire Gemma Galgani con il naso rifatto (vedi nella foto alla fine dell’articolo), e ha inoltre chiesto delucidazioni ad un esperto in materia. “Per questo tipo di viso non è indicato un naso alla francese, perché ne stravolgerebbe l’identità. Meglio definire la punta e ridurre le narici”, ha spiegato il chirurgo plastico Luca Lecciso.

Il direttore Riccardo Signoretti ha postato l’anticipazione del servizio su Gemma Galgani su Instagram, scatenando un fiume di commenti tra i quali spicca quello di Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne, nonché acerrima rivale della Galgani, ha scritto: “Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati, quest’anno recati direttamente a Lourdes… solo un miracolo potrebbe renderti bella”. Come risponderà Gemma?

