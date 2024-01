Gemma e Gabriella, lite per Orfeo a Uomini e Donne/ “Arrogante, non hai un’esclusiva con lui!”

Lite tra Gemma Galgani e Gabriella a Uomini e Donne: le due dame rivali per Orfeo

La puntata di Uomini e Donne del 25 gennaio 2024 ritrova al centro dello studio Gemma Galgani. La dama sta frequentando Orfeo, ma scopre che il cavaliere è uscito anche con Gabriella. Da qui l’attacco alla rivale: “Gabriella si mette in mezzo a tutto! Ho trovato una mancanza di rispetto nei confronti della mia persona. Ti sei sentita talmente superiore a me, convinta che mi avresti fatta fuori subito, da riproporti a lui dopo che lui aveva detto che non frequentava due persone contemporaneamente.”

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Per la dama c'è Orfeo ma il confronto in studio...

Gabriella però replica a tono: “Tu ti fai sempre i film! Hai sempre questo tono così arrogante… Siccome non hai un’esclusiva, tieni presente ce questa persona con cui ti stai relazionando, Orfeo, ha lasciato il numero anche a me e io questa volta l’ho preso. Ci siamo quindi sentiti e giovedì è venuto a trovarmi a Firenze, e io ho apprezzato molto questo suo spirito di iniziativa.”

Giorgio Manetti: "Gemma Galgani? A 90 anni sarà ancora a Uomini e Donne"/ Lei sbotta: "Intervista al veleno!"

Orfeo preferisce Barbara De Santi a Gemma e Gabriella: Galgani offesa!

Orfeo fa allora il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, dicendosi dispiaciuto di questo scontro e chiedendo anzi alle due dame di non fargli pressione: “Vengo fuori da una situazione difficile, in cui avevo deciso di stare da solo. Però, dopo un anno da single, ho pensato che avrei voluto tornare ad essere me stesso, con la voglia di conoscere.” Quando Maria De Filippi chiede al cavaliere con chi vorrebbe uscire, lui però spiazza tutti facendo il nome di una terza dama: Barbara De Santi. Una scelta che ferisce Gemma, che torna alla sua sedia offesa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA