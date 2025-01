Ivana Spagna racconta a Verissimo: “Sono stata molto male l’anno scorso”

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo abbiamo incontrato anche Ivana Spagna, la cantante è intervenuta nel salotto di Canale Cinque dove ha raccontato una delle sue battaglie dell’ultimo periodo, con un ricovero che ha rischiato di pagare a carissimo prezzo.

“E’ stato un anno pesantissimo e non vedevo l’ora che finisse, mi è capitato un po’ di tutto, anche un ricovero in ospedale, non l’ho messo sui social ma l’ho vissuto. Ero al San Raffaele, è stata colpa mia, ho preso un impegno ma era già una settimana che non stavo bene, sono riuscita a fare la prima serata, per andare avanti ho preso cortisone e un antibiotico di qualche anno fa che era da cavalli, mi sono fatta anche un’iniezione da fuori di testa, da non fare mai senza dirlo al medico. Ho iniziato a stare male e non mi reggevo in piedi, il Dottore mi ha detto che ero da ricovero e dovevo andare da sola in ospedale in macchina, ero in insufficienza renale acuta, non riuscivo a parlare. Io volevo tornare a casa e mi hanno detto ‘se torna a casa muore’, sono stata lì una settimana, è stata una cosa pesante, non ero più io” le parole di Ivana Spagna nel programma di Canale Cinque.

Verissimo, Ivana Spagna ammette:” Non pensavo di arrivare a 70 anni”

Sempre nel corso della sua intervista concessa a Verissimo, Ivana Spagna ha raccontato le difficoltà vissute negli ultimi tempi, dispensando anche qualche consiglio dopo l’esperienza vissuta e i problemi che l’hanno costretta al ricovero di recente.

“Ho perso le prime due serate della mia vita ma dovevo sistemarmi, sono stata a casa e mi sono curata, ho seguito il medico, non farò mai più una cosa del genere, gli antibiotici dobbiamo usarli come ci dicono. Io ho vissuto settant’anni con gioia, invecchiare è un privilegio, mio papà e mia mamma sono mancati prima dei 70 anni e io non mi sarei mai aspettata di andare avanti, voglio ancora andare avanti per i mei gattini”. Riflettendo sull’importanza della vita, Ivana Spagna ha colto l’occasione per ricordare un messaggio fondamentale e ovviamente valido per tutti: “Nella vita non c’è mai niente di scontato, ogni giorno è un regalo che ci arriva, anche con tutti i problemi e le sofferenze, l’importante è uscirne avendo imparato qualcosa” le parole della cantante a Verissimo.

