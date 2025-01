Da oltre dieci anni Gemma Galgani sta provando a trovare la sua anima gemella a Uomini e Donne ma ad oggi non c’è ancora riuscita. Diverse sono state le sue frequentazioni all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, queste però non sono mai andate a buon fine. Anche il flirt con Renato è giunto al capolinea praticamente subito, all’inizio sembrava esserci una grande intesa tra loro ma il rapporto ha preso una brutta piega.

Gemma Galgani chiude con Renato a Uomini e Donne/ La delusione dopo un bacio

Ieri in studio Gemma Galgani ha raccontato che c’è stato un altro bacio tra lei e Renato, la loro uscita però non si è conclusa come sperava. Alla conduttrice ha detto che il cavaliere ha usato un’espressione colorita nei suoi confronti dicendole che non doveva rompere i c……i. Ha anche svelato di essere rimasta turbata quando in camerino lui le ha confessato che davanti alle telecamere aveva fatto solo un po’ di show parlando dell’abbraccio con Antonio. Lei aveva deciso di concedergli un’altra possibilità ma il loro appuntamento è stato un disastro.

Duro scontro tra Renato e Gemma Galgani a Uomini e Donne: i due si dicono addio

Nella puntata di ieri, mercoledì 21 gennaio 2025, Gemma Galgani ha fatto sapere che dopo il bacio ha detto a Renato che era comunque bello anche se fuma. È stato in quel momento che lui è stato scortese, atteggiamento che lei non ha preso bene. Il cavaliere ci ha tenuto a precisare più volte che ha detto quella frase ridendo, dopo che lei continuava a dirgli che doveva smettere di fumare. Ha anche detto che nelle sue parole non c’era né rabbia né cattiveria. L’uomo ha accusato la dama di inventarsi le cose, a detta sua la cena è stata tranquilla e quando sono arrivati in ascensore lei aveva paura che lui volesse andare in camera.

Maria De Filippi ha detto a Gemma Galgani che il cavaliere alla redazione ha detto che per lei prova soprattutto un’attrazione mentale. Nello studio di Uomini e Donne lo scontro è diventato sempre più acceso e i due hanno deciso di mettere fine alla loro breve frequentazione. Renato ha ammesso che la dama gli piace come persona perché è intelligente ed istruita, pensa però che non sia una donna reale con cui potrebbe trascorrere la sua vita, lui credeva che fosse una donna più semplice. A quel punto lei ha detto: “Nemmeno io, non ho altro da aggiungere”. La dama torinese ha dovuto fare i conti con l’ennesimo flop in trasmissione, riuscirà a trovare il vero amore?