GEMMA GALGANI ASSENTE A UOMINI E DONNE/ “Positiva al covid, mi sto riprendendo”

Gemma Galgani partecipa alla puntata di Uomini e Donne in collegamaneto da casa. La dama di Torino è in quarantena, ma non ha rinunciato alla trasmissione. La puntata si apre con Maria De Filippi che annuncia l’assenza di Gemma in studio. “Ha conosciuto qualcuno fuori dalla trasmissione ed è scappata”, commenta Tina Cipollari. Gemma, poi, si appare sullo schermo in collegamento. “Sono stata colpita dal virus che colpisce tante persone in questo periodo. Mi sto riprendendo e ho voglia di tornare in trasmissione”, spiega Gemma che aggiunge di stare bene e di aver ricevuto tanto affetto dalle persone che la circondano. Dopo il solito siparietto con Tina Cipollari, Gemma saluta tutti sperando di poter tornare il prima possibile in studio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani positiva al covid

Gemma Galgani assente nella puntata di Uomini e donne in onda oggi? Dopo la puntata dedicata allo scontro tra Armando Incarnato e Marcello Messina, la puntata in onda oggi dovrebbe dare spazio ad altri protagonisti della trasmissioni. Tuttavia, in studio, potrebbe non esserci Gemma Galgani. Come svelano le anticipazioni della pagina Uominiedonneclassicoeover, la dama ha saltato la registrazione del 13 novembre, pare per covid. La puntata in onda oggi, dunque, sarà quella che vedrà l’assenza di Gemma?

La Galgani, pur essendo positiva al covid, potrebbe tuttavia essere presente in trasmissione con un collegamento. Sin dalla prima stagione del trono over di Uomini e Donne, Gemma è la protagonista indiscussa della trasmissione con le sue storie d’amore e i suoi siparietti con Tina Cipollari.

Gemma Galgani, lite a distanza con Tina Cipollari?

Il pubblico di Uomini e donne, per qualche puntata, dovrà rinunciare alle discussioni tra Gemma Galgani e Tina Cipollari? I telespettatori della trasmissione di Maria De Filippi sperano di vedere comunque Gemma in collegamento. La dama, tuttavia, dovrà aspettare di conoscere nuovi cavalieri.

Dopo la fine della frequentazione con Costabile, la dama di Torino non chiude le porte del suo cuore all’amore e spera di poter finalmente incontrare, proprio nel programma che le ha regalato anche popolarità, il principe azzurro che aspetta con ansia. Riuscirà a trovarlo?



