Gemma Galgani, bacio con Didier a Uomini e Donne/ Ma è addio, Tina “Non ti prende per cu*o…”

Gemma Galgani e Didier raccontano il bacio a Uomini e Donne

La nuova settimana di Uomini e donne si apre nel segno di Gemma Galgani. Maria De Filippi apre la puntata odierna chiamando al centro dello studio Gemma Galgani che è uscita con Didier, il cavaliere giunto in trasmissione da Lugano per conoscerla. Maria manda in onda il video dell’aperitivo che Gemma e Didier si sono concessi dopo la conoscenza in studio.

“Siamo stati a cena insieme e c’è stato un bacio abbastanza passionale”, ha confessato Gemma. “Per fortuna che si è fermata solo ad un bacio”, il commento di Tina Cipollari. “E’ stata una conoscenza positiva perchè mi è scattato qualcosa durante il ballo che c’è stato sulla terrazza. ho avuto delle sensazioni piacevoli e quindi quando sono tornata in albergo l’ho chiamato e gli ho chiesto di andare a cena insieme”, aggiunge Gemma.

Tina Cipollari non condivide l’atteggiamento di Gemma. “Lo vedi che bruci tutte le tappe? L’hai già perso”, dice ancora Tina. “Ho chiesto semplicemente di vederlo e lui ha accettato. Siamo andati a cena e quando mi ha riaccompagnata c’è stato qualche bacetto e poi un bacio bello passionale”, svela ancora la dama torinese del trono over.”Tutti gli uomini che hanno frequentato Gemma sono usciti da questa relazione devastati e quindi ho detto che ti stai incamminando molto pericolosa perchè se non conosci il suo passato, è ovvio che sia un rischio. Ma come dicevo prima, la paura in amore non deve esistere e quindi il tuo interesse sarà più forte della paura. Quindi buttati e poi ci dirai”, dice ancora Tina Cipollari.

Gemma conferma l’intenzione di proseguire la storia. “Io ho riflettuto un po’ e abbiamo uno stile di vita un po’ diverso e in quel bacio non ho sentito niente”, ammette Didier che decide così di chiudere la frequentazione. “Io esco tutte le sere a differenza di Gemma e uscendo incontrerei altre persone e ti tradirei”, dice ancora Didier. A difendere Gemma interviene Laura, convinta che Didier abbia cambiato idea su Gemma dopo aver visto le altre donne del parterre. Le parole della dama fanno infuriare Tina: “Meglio un uomo sincero e non uno che ti prender per cu*o per due mesi“, sbotta la bionda opinionista. Gemma, poi, chiede che Didier vada via e Tina non si trattiene: “Tu non hai alcun potere decisionale. Quanti uomini sono venuti per te e sono rimasti seduti dopo essere stati scaricati da te? Tu sono dieci anni che stai qua. Tu hai diritto di stare qua e quest’uomo se ne deve andare? Tu stai aspettando il tuo principe azzurro? Lui sta aspettando la sua principessa”, conclude Tina.











