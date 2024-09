Gemma Galgani e Valerio: cos’è successo in esterna

Gemma Galgani e Valerio sono i protagonisti di un’esterna durante la quale non mancano battutine e parole di corteggiamento. “Un’esterna volgarissima. Trovi elegante una frase come ‘si deve saper trattare il pesce’? Detto da te e in quel modo…”, commenta Tina Cipollari. “Bisogna saperlo pulire e cucinare il pesce” chiarisce Gemma. “Gemma e Valerio si sono rivisti ma ci sono state delle incomprensioni per un bacio. Valerio ha dato un bacio sulla guancia a gemma ma lui distingue tra un bacino che è quello sulla guancia, il bacio che è quello che conosciamo tutti e il bacione che è il bacio passionale“, spiega Maria De Filippi che fa poi entrare in studio Valerio.

“L’hai lasciata molto scontenta Gemma perché lei si aspettava il bacione”, commenta immediatamente Tina. “Arriverà”, risponde il cavaliere. “Il bacio ha un valore, ha un significato e aspetterà quando arriverà il momento”, ma Cristina Tenuta contesta le parole del cavaliere.

Gianni Sperti e Tina Cipollari difendono Gemma Galgani

“Io non sono arrivato qua innamorato”, dice ancora Valerio. “Allora hai esagerato perché sei arrivato usando parole importanti”, interviene Gianni Sperti. “Tu arrivi qui che sei già invaghito di questa donna, vedendola dal vivo hai cambiato idea?”, chiede Tina. “Assolutamente no, anzi. Mi incuriosisce ancora di più”, puntualizza il cavaliere.

“Quindi tu baci una donna solo se sei innamorato?”, chiede Maria De Filippi. “Si mentre se una persona ti piace e provi dell’affetto do un bacino”, spiega il cavaliere. “Io però non sono interessata perché non mi piace il tuo atteggiamento, non mi piacciono i paletti che hai messo. Si deve dare importanza alle parole che si dicono. Io devo aspettare i tuoi tempi, ma non consideri che in questa conoscenza ci sono anch’io”, dice Gemma. “Io sento che potrei innamorarmi di te ma non posso dirtelo adesso“, dice il cavaliere ma Gemma non condivide e decide di chiudere.

