Gemma Galgani, colpo di fulmine con Roberto a Uomini e Donne?/ “L’avrei baciato…”

Gemma Galgani, appuntamento con Roberto a Uomini e Donne

Gemma Galgani si è tuffata a capofitto nella conoscenza con Roberto, il nuovo cavaliere del trono over che sta sentendo anche Catia e Paola e che, per il momento, non vuole concedere l’esclusiva a nessuna dama. Gemma e Roberto sono così usciti a cena insieme e, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 14 ottobre, hanno raccontato i dettagli della serata trascorsa insieme. Gemma e Roberto non nascondono di essere stati bene e di aver trascorso una serata davvero piacevole.

Roberto, inoltre, ha fatto diversi complimenti a Gemma che, in studio, arriva di rosso vestita. “Sei pronta per la scelta?”, chiede Tina Cipollari commentando l’atteggiamento di Gemma. “E’ già innamorata“, dice Gianni Sperti che, esattamente come Tina,

Gemma Galgani: colpo di fulmine con Roberto?

Al centro dello studio, Gemma Galgani non nega di essere stata colpita da Roberto al punto che lo avrebbe baciato. “Sì, l’avrei baciato volentieri. Mi ha anche fatto vedere casa sua”, dice Gemma. “Io non l’avrei baciata, ma non avrei neanche baciato Paola (l’altra signora del parterre che sta conoscendo ndr) perchè sono qui per trovare l’amore”, ribatte Roberto.

Nonostante il cavaliere non voglia rinunciare a conoscere altre signore, Gemma accetta comunque di continuare a frequentarlo e, in studio, i due decidono di ballare insieme. La conoscenza continuerà anche nelle prossime puntate di Uomini e donne? Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno già messo in guardia Roberto.

