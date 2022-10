Roberto Bonanni, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Spunta Manuel Bortuzzo…

Roberto Bonanni, chi è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 13 ottobre, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Roberto, un nuovo cavaliere del parterre che sta conoscendo Gemma Galgani, ma anche Paola e Catia, due signore del parterre femminile. Arrivato in studio per trovare l’amore, Roberto racconta di voler conoscere bene le signore con cui ha cominciato una frequentazione, anche telefonica, prima di decidere con cui portare effettivamente avanti una frequentazione. L’atteggiamento di Roberto non scatena la simpatia di Tina Cipollari che, chiede così al cavaliere cosa fa nella vita.

Roberto, così, racconta di essere un allenatore di nuoto. Il nuovo cavaliere del trono over, infatti, si chiama Roberto Bonanni, è stato un campione di nuovo ed oggi è un allenatore che, con il figlio, ha creato il gruppo paralimpico di nuoto con il figlio Francesco che allena Manuel Bortuzzo.

Le parole di Roberto Bonanni, nuovo cavaliere di Uomini e Donne

“Ho iniziato a suonare a sei anni e ho finito di nuotare a 60. Sono stato campione del mondo per due anni e ho coordinato, fino all’anno scorso, il settore degli sport acquatici delle Fiamme Oro della Polizia di Stato conquistando per la prima volta nella storia delle Fiamme Oro la medaglia d’oro alle Olimpiadi”, ha spiegato Roberto Bonanni.

“L’amore della mia vita è mio figlio e anche lui è stato campione. Io ancora mi occupo di un settore creato nel 2016 ovvero il settore paralimpico e con noi ci sono tutti quei campioni che avete visto vincere medaglie d’oro. Ci sono tanti campioni tra cui Manuel Bortuzzo che è allenatore da mio figlio Francesco”, ha concluso.

