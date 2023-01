Gemma Galgani compie gli anni: “Mamma non li faceva gli auguri…”/ La confessione

Gemma Galgani festeggia con il web: il messaggio della protagonista di Uomini e donne é social

Gemma Galgani compie 73 anni e regala agli internauti, fan di Uomini e donne e non, una confessione intimista, che ora commuove il web. Può dirsi la dama veterana per antonomasia, tra i partecipanti al parterre del trono over che siano ad oggi stati protagonisti della ricerca dell’amore avviata a Uomini e donne, il dating show sui sentimenti di Maria De Filippi che da più di vent’anni intrattiene i telespettatori di Canale 5. Da anni tiene incollati gli sguardi dei fan alle immagini delle sue conoscenze, alle liti con la vamp opinionista Tina Cipollari, e anche se la lovestory storica, avviata e finita in TV con “il gabbiano” Giorgio Manetti, pare le abbia lasciato il ricordo di un’amara delusione, la torinese non perde l’entusiasmo e la voglia di vivere, restando speranzosa di poter trovare l’amore. Così come fa sapere la stessa Gemma Galgani in un post del suo compleanno, che é ora virale su Instagram. Uno stato social dove ringrazia gli utenti del web per i messaggi di auguri di buon compleanno ricevuti, nel giorno della sua data di nascita, il 19 gennaio.

Gemma Galgani, lite con Paola a Uomini e Donne/ "Paperella, sei perfida e malvagia"

E nel videomessaggio dedicato al web, si lascia anche andare anche ad un travolgente sfogo sul dolore ricorrente che viveva da piccola e che caratterizzava il rapporto a tratti conflittuale con la madre, di cui resta comunque, per la torinese, il ricordo di un amore incompreso a suo tempo e che oggi, col senno di poi, può definirsi incondizionato.

Gemma Galgani compie gli anni/ Il gesto di Ida Platano

“Ho aspettato a spegnere la candelina…-dichiara, Gemma Galgani, facendo un parallelo tra il compleanno di oggi e quello che era solito trascorrere da piccola, in un retroscena agrodolce-, la miamma quando ero piccola non mi faceva gli auguri la mattina…”. E la confessione della dama storica di Uomini e donne, poi, prosegue: “ma me li faceva all’ora della mia nascita, alle 17:00 e io mi arrabbiavo tutto il giorno…”. Da qui, lo sfogo sul dolore che la madre, inconsapevolmente, le arrecava: “aspettavo gli auguri che non arrivavano mai. Eh ‘ma sei nata a quest’ora… ti ho aspettata tanto'”.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lacrime in studio? Tutta colpa di Alessandro

Il videomessaggio di Gemma Galgani é virale

Quindi, l’augurio che Gemma Galgani fa a se stessa, pensando all’amore incondizionato che la vincola alla madre, nonostante le incomprensioni avute con il genitore, che avrebbe voluto solo il suo bene amandola a suo modo: “E con tutto quell’amore che ho percepito… Mi auguro sia un anno con l’entusiasmo che non mi abbandona mai“. Ma non é tutto. Perché, il messaggio che é virale e ora commuove il web , della popolare Gemma Galgani di Uomini e donne, poi, si conclude con un finale poetico che abbraccia più generazioni: “Vorrei concludere con una frase sentita: ‘i giovani sono un dono della natura e gli anziani belli sono un’opera d’arte’“. E la “bellezza”, per la dama di Torino, non é da intendersi quella meramente fisica, esteriore. La grande bellezza é dentro, é avere cuore, vivere con entusiasmo, amare tutto e intrattenere. Proprio come Gemma Galgani.

.











© RIPRODUZIONE RISERVATA