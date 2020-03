Gemma Galgani contro Barbara De Santi/ Uomini e Donne “fuori sei una donna leggera..”

Duro scontro tra Gemma Galgani e Barbata De Santi nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver pianto per non aver ancora trovato un uomo, Gemma si scaglia contro Barbara che, insieme a Tina Cipollari, le ha puntato il dito contro non credendo affatto alle sue lacrime. “E’ una vita che sei sola, come sono sola anch’io. Siamo sole tutte fino a quando non troviamo il pezzo che s’incastra”, dice Barbara. “Io almeno mi metto in gioco” – replica Gemma. Maria De Filippi, poi, svela che tra la De Santi e Michele è finito tutto: “è una bravissima persona, ma non avevo un trasporto”, spiega Barbara che ora sta conoscendo Rosario. “Con lui c’è stata subito un’intesa. Gli attimi che passiamo insieme sono d’intesa, di complicità, d’attrazione”, afferma Barbara che ha poi aggiunto che con Rosario c’è stato anche un bacio.

GEMMA GALGANI ATTACCA BARBATA DE SANTI:

Gemma Galgani è convinta che Barbara De Santi stia portando avanti un ruolo nell’attuale stagione del trono over. “Io almeno nelle storie mi sono sempre buttata a capofitto, vivendole con molto entusiasmo. Lei, in tutta questa stagione, si è trattenuta. Non ti lasci andare, ti trattieni. Vuoi far passare un’immagine che non è la tua. Non perchè abbia qualcuno fuori, ma in questo periodo non l’ho mai vista spontanea e genuina“, dice Gemma. “Barbara sta dicendo che tu non vai oltre quando in realtà sei solita andare oltre”, spiega Maria De Filippi. “Barbara, lei dice che tu fuori sei una donna leggera mentre qui sei un po’ trattenuta e non si sa il perchè”, aggiunge Tina Cipollari. “Ma io incontro persone di Torino che mi dicono che lei ha delle persone fuori, cosa devo fare? Credere a queste persone?”, replica Barbara non volendo alimentare la polemica.

