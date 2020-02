Barbara De Santi e Michele/ Uomini e Donne: “non mi ha mai detto che sono bella”

Barbara De Santi torna al centro dello studio del trono over di Uomini e Donne. La dama, archiviata l’infuocata discussione con Gianni Sperti, torna a parlare d’amore nella nuova puntata del dating show di canale 5. Barbara sta conoscendo Michele, il cavaliere arrivato in trasmissione solo per conoscerla. Come procede la storia tra i due? La De Santi, da anni protagonista del trono over, avrà trovato in Michele ciò che sta cercando? Esigente e desiderosa di vivere una storia d’amore travolgente, Barbara non ha alcuna intenzione di accontentarsi e, nonostante Michele sia un uomo affascinante, Barbara, svelando come procede la conoscenza tra i due, non nasconderà i propri dubbi. La De Santi, dunque, deciderà di chiudere subito o darà un’altra possibilità al cavaliere?

BARBARA DE SANTI: “MICHELE NON MI HA MAI DETTO CHE SONO BELLA”

Come tutte le donne, Barbara De Santi vorrebbe ricevere dei complimenti dall’uomo che sta frequentando. A quanto pare, però, Michele non le avrebbe mai detto ciò che realmente prova per lei o una parola carina sul suo aspetto fisico. “Non mi ha mai detto che gli piaccio o che sono bella”, dirà durante la nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere, però, smentirà la dama: “te l’ho sempre detto che sei bella”, replicherà il cavaliere che trova Barbara anche molto elegante. Michele confermerà così l’intenzione di continuare a conoscere Barbara la quale, dal video di anticipazioni pubblicato da WittyTv, accetterà concedendosi anche un ballo con lui. Tra Barbara e Michele, dunque, nascerà l’amore? Michele è l’uomo che Barbara aspetta da tempo?

