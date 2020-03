Gemma Galgani/ Crisi a Uomini e Donne: “non riceve più corteggiatori”

Gemma Galgani in crisi nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La dama di Torino, presente in trasmissione dalla prima puntata, dopo aver conosciuto molti cavalieri, arrivati in studio appositamente per lei, da alcune settimane, non riceve più proposte. L’ultima conoscenza che le ha fatto sperare di poter vivere ancora una bellissima storia d’amore è stata quella con Juan Luis Ciano, finita quando si è resa conto che il cavaliere non era realmente interessato a lei. Dopo Juan, Gemma ha provato a conoscere altri uomini, ma senza successo. La dama, tuttavia, continua a sperare di poter trovare ancora l’amore e di poter vivere quella favola che molte sue colleghe hanno vissuto e continuano a vivere proprio a Uomini e Donne. Nella nuova puntata del trono over, però, Gemma comincerà ad avere dei dubbi sul suo lieto fine.

GEMMA GALGANI IN CRISI A UOMINI E DONNE PER LA MANCANZA DI CORTEGGIATORI

Gemma Galgani, dopo aver sfilato in passerella per una nuova sfilata dedicate alle dame del trono over dal tema “Solo per i tuoi occhi”, si lascerà andare ad un momento di sconforto trattenendo a stento le lacrime. “Gemma è un po’ triste perchè è un periodo in cui non riceve più corteggiatori”, spiegherà Maria De Filippi come anticipa il video di Witty Tv. Di fronte alle parole di Maria, Gemma si lascerà andare alle lacrime scatenando la dura reazione di Tina Cipollari. “Prima di entrare in questo studio, cosa cercavi in giro? Fammi capire”, sbotterà la bionda opinionista. “Potresti essere ogni tanto sensibile?”, chiederà Gemma piangendo. Tina, però, non crederà alla dama e le lancerà una frecciatina: “trovami una lacrima su questi occhi”.

