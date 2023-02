Gemma Galgani contro Claudio / Lite a Uomini e Donne e Maria lo sbatte fuori

Gemma Galgani, confronto con Claudio, Michele e Roberto a Uomini e Donne

Gemma Galgani ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di avere un contro con Claudio, Michele e Roberto, tre cavalieri con cui aveva cominciato a conoscere. La dama del trono over, però, si è sentita presa in giro dall’atteggiamento dei cavalieri che non avrebbero avuto nei suoi confronti le attenzioni che si sarebbe aspettata. “Sono dei cafoni”, sbotta Gemma che poi punta il dito inizialmente contro Claudio che sarebbe una “persona totalmente diversa da quella che è in realtà”. Nel mirino di Gemma anche Roberto, reo di aver ballato tutto il tempo nella scorsa puntata, ma non con lei.

“Mi ha detto che aveva mal di denti, ma in realtà era buga perchè ha ballato con tutti e anche con Roberta perchè doveva vincere una scommessa”, dice la Galgani che poi chiede al cavaliere il tipo di scommessa fatta. “La scommessa era con me stesso”, replica Roberto.

Gianni Sperti difende Gemma Galgani

A schierarsi dalla parte di Gemma Galgani è Gianni Sperti che condanna l’atteggiamento dei tre cavalieri esortandoli a mostrare più attenzioni verso la donna che decidono di frequentare. Dopo il confronto con Gemma Galgani, Claudio resta al centro dello studio e arriva il colpo di scena. Claudio non è uscito con nessuna delle dame che hanno chiamato per lui perchè a Gabriella ha chiesto l’esclusiva. La dama, tuttavia, non si è sentita pronta non essendoci stato nulla di importante.

“Perchè hai tenuto la signora se poi non l’hai frequentata?” – chiede Maria De Filippi. “Perchè mi hanno ringraziato di essere rimaste in trasmissione e poi avremmo capito come sviluppare quest’amicizia”, risponde Claudio. “Quindi le signore ti hanno ringraziato perchè le hai concesso di essere rimaste in trasmissione. Non sapevo che facessi anche la produzione”, commenta Maria. Claudio afferma di sentirsi innamorato di Gabriella, ma la dama non gli crede così come Maria De Filippi che lo smaschera: “Lui scopre di essere preso da una persona con cui non ha avuto niente. Non ti ricordi come si chiama la persona o il bacio? Quindi lunedì ti è venuto questo innamoramento? È stupita anche lei. Si sente un po’ presa in giro. Adesso non potrai più conoscere altre persone? Visto che sei innamorato… Adesso deve andare a casa a riflettere”, sbotta la conduttrice.

