Gemma Galgani dal marito ai fidanzati/ Da Francesco D’Acqui a Giorgio Manetti e Maurizio Guerci…

Gemma Galgani è ospite dell’ultima puntata di C’è posta per te 2021. La dama del trono over di Uomini e donne riceverà la posta da Luciana Littizzetto, ma per scoprire il motivo del messaggio sarà necessario aspettare la puntata. Gemma parlerà d’amore nello show del sabato sera? Da oltre dieci anni, la dama di Torino sta cercando l’amore della sua vita. Il principe azzurro non è ancora arrivato nella vita di Gemma che, in passato, ha avuto storie importanti. Il primo amore di Gemma si chiama Francesco D’Acqui che ha sposato quando aveva solo 22 anni. Il matrimonio durò poco e Gemma decise d’intraprendere altre strade. Nella sua vita, poi, c’è stato un architetto di Fiuggi di cui la dama ha parlato in una puntata di Uomini e Donne. Durante la partecipazione al programma di Maria De Filippi, la Galgani ha avute diverse storie. La prima è quella con Ennio Zingarelli con cui aveva anche lasciato la trasmissione. Il fidanzamento, però, è finito e Gemma è tornata nel parterre di Uomini e Donne.

Giorgio Manetti e Maurizio Guerci gli ultimi flirt

Nella vita di Gemma Galgani è poi arrivato Remo Proietti, ma anche con lui la storia è finita con la dama che è tornata a cercare l’amore in tv. Tra i vari cavalieri che ha conosciuto nel parterre del trono over di Uomini e Donne spicca Giorgio Manetti con cui Gemma ha vissuto un’importante storia. A mettere un punto alla relazione, poi, è stata proprio Gemma per poi tornare sui propri passi senza, tuttavia, riuscire a ricucire il rapporto. Dopo la storia con Giorgio, Gemma ha conosciuto il cavaliere Marco Firpo con cui, però, la storia non è mai decollata. L’ultimo flirt di Gemma è quella con il cinquantenne Maurizio Guerci che ha chiuso la storia con la dama di Torino durante le festività natalizie.



