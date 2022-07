“Gemma Galgani di Uomini e Donne irriconoscibile su Instagram”/ La foto scatena le critiche ma c’è un errore

Gemma Galgani accusata dal web “è irriconoscibile”, ma la foto è della sorella

Nelle ultime ore Gemma Galgani è tornata a far rumoreggiare il popolo del web. La dama di Uomini e Donne nelle ultime settimane è finita nel mirino delle critiche per la notizia di un nuovo ritocchino al quale sarebbe pronta a sottoporsi, questa volta al naso. Un’indiscrezione che non ha trovato conferma ma che ha comunque portato alcuni fan del programma a crederci. Ecco perché quando oggi Gemma ha postato una foto su Instagram, qualcuno ha subito creduto si trattasse di lei dopo un nuovo ritocchino; nella foto, invece, c’è sua sorella Silvana.

Le due si somigliano molto, ecco perché qualcuno ha ipotizzato si trattasse di lei. “Ma è lei? Mah non la riconosco ha un altro viso!”, ha scritto allora un utente; e ancora “Resta a Santiago con il naso rifatto pagato dalla redazione tu e Ida aspirate al grande fratello l’isola dei famosi ecc”, ha accusato un altro.

Gemma Galgani e gli auguri alla sorella Silvana

Gemma Galgani ha pubblicato uno scatto della sorella Silvana, che in questi giorni sta affrontando il cammino di Santiago, facendole gli auguri di buon compleanno. Questo il suo lungo messaggio: “Oggi è il tuo Compleanno e sono commossa come quando sei nata. Quando ti vidi per la prima volta mi sembravi un bambolotto invece era arrivata la mia sorellina. La vita ti ha sfidata e tu hai sfidato la vita […] Oggi sono commossa nel condividere questo momento, sei stata grande Silvana a raggiungere Santiago, un misto d’emozioni , sono orgogliosa di te e se non ti avessi avuta come sorella ti avrei cercata ovunque per averti come amica! Auguri Silvana grazie per aver condiviso tutte le tue emozioni di questo cammino, grazie per esserci”.

