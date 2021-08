Gemma Galgani di Uomini e Donne, prima foto col seno rifatto/ “Ho ceduto alla vanità”

La prima registrazione di Uomini e Donne ha portato alla luce grandi novità rispetto ai protagonisti del trono Over. In particolare si è a lungo parlato di Gemma Galgani. La celebre dama ha infatti deciso di sottoporsi ad un nuovo intervento di chirurgia estetiva, stavolta per aumentare il suo seno. Un ritocco che, nello studio di Canale 5, le è costato una nuova lite con Tina Cipollari e lunghe discussioni.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE/ Registrazione 25 agosto: primi dubbi su Andrea Nicole

Tuttavia, da quando è arrivata la notizia del ritocco di Gemma, tante donne, fan del programma, hanno iniziato a dirsi curiose del nuovo aspetto della dama. Ad accontentarle arriva oggi la prima foto della Galgani col nuovo décolleté, pubblicata dalla rivista NuovoTv diretta da Riccardo Signoretti. La dama si mostra in ottima forma e con un seno prorompente, per il quale si dice molto felice.

Uomini e Donne anticipazioni/ Registrazioni 24 e 25 agosto: tronista e prime esterne

Gemma Galgani e il ‘nuovo seno’: “Ho ceduto alla vanità”

Completo blu, body di pizzo nero con un’ampia scollatura: è così che si mostra Gemma Galgani nello scatto che palesa il nuovo décolleté della dama di Uomini e Donne. “Ora ho il décolleté di quando ero ragazza”, ha raccontato Gemma alle pagine del settimanale, aggiungendo che “Ho ceduto alla vanità”. Una scelta per la quale anche il pubblico di Uomini e Donne si è diviso.

C’è chi dice che la Galgani ha fatto bene ad esaudire questo suo desiderio, e chi invece accusa la dama, dichiarando di aver addirittura “perso il senno”. Ricordiamo che Gemma ha deciso già lo scorso anno di ricorrere alla chirurgia estetica per dare una rinfrescata al viso. Quest’anno ha voluto fare un ulteriore passo in avanti col décolleté.

Gemma Galgani si è rifatta il seno/ Nuovo intervento per la dama di Uomini e Donne!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti)





© RIPRODUZIONE RISERVATA