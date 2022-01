GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Esce con Stefano ma Gianni attacca: “Maleducata!”

Gemma Galgani prende il centro dello studio nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne perché c’è stato un incontro con Stefano. Prima, però, svela che Leonardo l’ha contattata dopo la ‘cacciata’ dallo studio: “Si è fatto sentire con dei lunghi messaggi di scuse, dicendo che era in treno, piangeva… Gli ho detto che non avevamo più niente da dirci, così l’ho bloccato.”

Va quindi in onda l’esterna con Stefano che trova però una Gemma stanca, quasi poco desiderosa dell’incontro. Un particolare che viene notato anche in studio dai due opinionisti. Gianni Sperti allora la attacca: “È una mancanza di rispetto, sei stata maleducata nei confronti di questo signore”. Anche Tina si accoda: “Davvero, sei apparsa scocciata, stanca, ma non ti rendi conto di quanto sei antipatica?” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gemma Galgani, incontra Stefano dopo l’addio a Leonardo?

Il nuovo anno per Gemma Galgani inizia così come iniziato lo scorso: la dama continua a cercare l’amore nello studio di Uomini e Donne. Dopo la grande delusione ricevuta da Leonardo, da lei smascherato in studio, la Galgani è in attesa di un nuovo pretendente che possa conquistare il suo cuore. In studio c’è già chi si è proposto, come Stefano che lei rifiutò proprio per concentrarsi sull’esclusiva conoscenza di Leonardo.

“Mi spiace per lei perché è stata trattata male… Mi spiace che tu abbia rifiutato il mio corteggiamento perché ti sei fatta abbindolare da quel signore…”, ha dichiarato allora il cavaliere a Gemma, in lacrime per l’ennesima delusione stavolta ricevuta da Leonardo. Stefano si è detto, dunque, molto dispiaciuto per il no di Gemma di qualche puntata fa, al contempo ha ammesso di non essere disposto a tirarsi indietro.

Gemma Galgani e Stefano, incontri durante la pausa di Uomini e Donne?

Stefano è deciso e determinato ad avere un incontro con Gemma Galgani fuori dallo studio di Uomini e Donne. Lo ha ammesso nella puntata andata in onda ieri, 12 gennaio, su Canale 5 e, probabilmente, in quella in onda oggi scopriremo che questo incontro è finalmente avvenuto. Ricordiamo che la registrazione andata in onda ieri risale a prima delle vacanze natalizie; ciò vuole dire che tra Gemma e Stefano potrebbero esserci stati più incontri. I due potrebbero addirittura aver trascorso qualche festività insieme. È però probabile che oggi arrivino per la Galgani anche nuovi cavalieri interessati a conoscerla: ci sarà qualcuno che la colpirà?

