Gemma Galgani, due di picche da Alessandro?/ “Non riesco ad andare oltre”

Gemma Galgani ennesima delusione? Alessandro sembra avere dubbi

La prima parte dell’ultima puntata di Uomini e Donne, si è incentrata sulla conoscenza tra Gemma Galgani e Alessandro. Tina Cipollari ha voluto conoscere l’evoluzione della loro frequentazione, con la certezza che il cavaliere non sarebbe attratto dalla dama torinese.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Appuntamento romantico con Alessandro, ma...

Gemma e Alessandro raccontano la loro uscita insieme: “E’ stato tutto molto carino. Siamo stati benissimo e abbiamo parlato tanto” afferma la dama. A metà del racconto arriva, però, la nota dolente preannunciata dagli opinionisti ovvero l’approccio fisico. Il volto del dating show dichiara: “Siamo stati a lungo con le mani nelle mani, ma non c’è stato altro“. A questo punto Tina Cipollari chiede spiegazioni e il cavaliere dichiara: “Era la prima volta che mi approcciavo ad una donna più grande, quindi il passo non sono riuscito a farlo“. Tirando le somme, il protagonista del parterre maschile ha fatto intendere che con la dama torinese non riesca ad entrare in intimità e avere un approccio fisico.

Giorgio Manetti attacca Gemma:"Senza dignità…"/ "Il suo bacio? Dimenticato da tempo…"

Tina Cipollari furiosa con Gemma Galgani: “Fai la parte dell’uomo”

Dopo che Alessandro ha fatto capire che non è riuscito ancora ad avere un approccio fisico con Gemma Galgani, Tina Cipollari si è infuriata. L’opinionista si è scagliata prima contro il cavaliere chiedendo maggiore chiarezza nel rapporto che lo lega alla dama torinese considerando la mancanza di attrazione fisica.

La Cipollari si è, poi, rivolta direttamente a Gemma Galgani rivolgendole parole al veleno: “Non se la fila nessuno, incontra un tipo come lui che le dà la minima speranza e allora fa la geisha perchè non vede l’ora di poter ottenere qualcosa. Tu fai tutto questo perchè non hai scelta, hai passato la vita a corteggiare gli uomini per ritrovarti sola e abbandonata. Fai la parte dell’uomo“. A difesa della dama torinese è intervenuto Alessandro dicendo che lei ha avuto delle premure nei suoi confronti che gli hanno fatto piacere. Il punto, però, rimane: il cavaliere non riesce ad andare oltre fisicamente; si prepara al due di picche?

Uomini e donne, Alessandro: é poliamore con Gemma Galgani?/ La scelta al trono over

© RIPRODUZIONE RISERVATA