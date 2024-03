Gemma Galgani e Claudio, Uomini e Donne/ “È stata aggressiva”. Tina e Gianni sbottano

Gemma Galgani e Claudio: incomprensioni in studio a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 21 marzo 2024 si apre nel segno di Gemma Galgani. Maria De Filippi chiama al centro dello studio la dama di Torino che si accomoda di fronte a Claudio. “Abbiamo preso lo stesso albergo. Abbiamo cenato e c’è stato un bacio all’acqua di rosa”, spiega la dama di Torino. “Abbiamo avuto anche un piccolo diverbio. La serata non è partita bene ma è finita molto elegantemente, molto bene. Direi che possiamo continuare e va bene così”, aggiunge il cavaliere.

“Non ho capito cosa ha detto lui”, interviene Tina Cipollari. “Hanno discusso perché lui le ha chiesto se le piace e l’ha trovata un po’ fredda”, spiega Maria De Filippi. “Ci sono rimasta male perché è la prima domanda che mi ha fatto e significa che non c’è fiducia“, si difende Gemma.

Gianni Sperti e Tina Cipollari contro Gemma Galgani

L’atteggiamento di Gemma Galgani non piace a Gianni Sperti e Tina Cipollari che puntano il dito contro la dama. “Non capisco perché ti devi arrabbiare con una persona che fa una domanda lecita perché anche l’altra volta eri poco disponibile e poco accomodante. Quando una persona ti piace vai dritta come un treno. In questo caso non sei così e quindi perché ti arrabbi?“, chiede Gianni Sperti. “No Gemma. Tu sei istintiva, se ti piace un uomo non perdi tempo. Se non ti è piaciuto fino ad oggi vuol dire che non ti piacerà mai quindi chiudi e non portare avanti uomini che non ti interessano“, aggiunge Tina. “Ma su che basi porti aventi questa frequentazione? Maria stoppa tutto”, dice ancora la bionda opinionista.

“Gemma perché devi continuare a prenderci in giro? La tua reazione è quella di una donna a cui quest’uomo non piace“, dice Gianni. “Non mi è mai capitato di essere aggredita da una persona solo perché le ho chiesto se le piaccio. Io lascio perché ero venuto per Gemma”, dice Claudio che poi saluta tutti e lascia lo studio.











