Gemma Galgani e Fabio Cannone: lite a Uomini e Donne

Duro scontro a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Fabio Cannone. La puntata del programma di Maria De Filippi in onda il 6 dicembre 2024 si apre con un filmato che mostra cos’è successo tra Gemma e Fabio dietro le quinte dopo la precedente puntata durante la quale è stata portata a galla la segnalazione sulla presenza di un’ipotetica donna nella vita di Fabio. “Hai detto di essere innamorato, non la lasci in un corridoio con dei bacini, quando tu sei arrivato qua mi hai fatto battere il cuore”, sbotta Gemma non nascondendo di essere profondamente delusa dall’atteggiamento della dama di Torino.

Fabio, tornando sulla segnalazione, dice che aveva una fidanzata in Spagna ma si sono lasciati 4 mesi fa ma Gemma non gli crede e si lamenta anche dei baci poco passionali. “Sei falsa”, replica il cavaliere che agli occhi di Gianni Sperti e Tina Cipollari appare sincero.

Gemma Galgani non crede a Fabio: cos’è successo a Uomini e Donne

Durante il confronto in studio, scoppia anche il camicia gate. Fabio dice di aver tolto la camicia mentre era nella camera di Gemma Galgani per dimostrarle il suo interesse. “Ci sono momenti e momenti…”, risponde Gemma ma Gianni e Tina la criticano per tale risposta. Secondo la bionda opinionista, Gemma non è realmente interessata a Fabio che, in studio, ammette di essere innamorato.

“Ma se credete a lui, credete a lui!” sbotta Gemma. Maria De Filippi decide di intervenire e fa notare a Gemma come Fabio abbia ammesso di non avere una donna e che la segnalazione, probabilmente, si riferisce alla sua ex. Gemma, però, ribadisce di avere ancora tanti dubbi essendoci dei punti che non le sono chiari e, di fronte alla mancata riappacificazione tra i due, Maria chiude l’argomento.