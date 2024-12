Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 dicembre 2024

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 6 dicembre 2024, con l’ultima puntata settimanale. Al centro dello studio, salvo clamorosi colpi di scena, tornerà Gemma Galgani alle prese con una segnalazione su Fabio Cannone. Nelle scorse puntate, la dama di Torino ha svelato di aver ricevuto una serie di segnalazioni che parlavano della presenza di una donna spagnola nella vita di Fabio. Quest’ultimo, al centro dello studio, ha spiegato di aver avuto diverse donne ma di non voler dare spiegazioni sulla propria vita privata preferendo lasciare lo studio.

Nel corso della puntata in onda oggi, si riprenderà con quanto accaduto dopo la puntata. Gemma Galgani, delusa e amareggiata dall’atteggiamento di Fabio, lo raggiunge in camerino per un nuovo confronto. Oggi, Fabio torna in studio ma, nonostante le scuse, la dama non gli crede.

Martina De Ioannon tra Gianmarco e Ciro

La puntata odierna di Uomini e Donne continua con Martina De Ioannon. In studio, la tronista spiega di non sentire l’interesse di Gianmarco che non la guarda e non le dà le attenzioni che vorrebbe. Il corteggiatore spiega di non riuscire a farlo e tra i due parte un confronto. Il tutto avviene durante il confronto al centro dello studio con Ciro, che stando di assistere al botta e risposta tra Martina e Gianmarco, si alza e torna a sedersi al suo posto.

Il corteggiatore, inoltre, decide di non commentare l’esterna fatta con Martina che, tuttavia, sceglie di concentrarsi con Gianmarco e di ballare con lui.

Le lacrime di Martina De Ioannon

L’ultima parte della puntata di Uomini e Donne in onda oggi continua sempre con Martina De Ioannon che non nasconde di essere delusa dai corteggiatori scoppia a piangere non trattenendo le proprie emozioni. Martina ammette di non riuscire a capire cosa fare perché qualsiasi cosa faccia viene giudicata sbagliata da Gianmarco e Ciro.

Delusa da entrambi i corteggiatori che le rinfacciano anche di aver scelto di uscire con un terzo ragazzo fa sbottare Martina che, arrabbiata, spiega che oggi più che mai è fondamentale conoscere altre persone.

