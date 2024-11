Gemma Galgani e Fabio: primi problemi a Uomini e Donne

La frequentazione tra Gemma Galgani e Fabio continua, ma tra il cavaliere e la dama del trono over cominciano ad esserci le prime incomprensioni dovute ad un diverso modo di vivere la relazione. La dama, infatti, non nasconde che vorrebbe un contatto fisico con Fabio il quale, invece, ha chiesto tempo per potersi abituazione ad avere accanto un’altra donna dopo aver trascorso 40 anni con la moglie. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 19 novembre 2024, i due hanno affrontato l’argomento prima in esterna e poi in studio.

“E’ da tanto che non provavo queste sensazioni, emozioni. Non sto correndo. Capisco i tuoi valori, i tuoi tempi, il tuo stato d’animo.“, le parole di Gemma in esterna. Da parte sua, il cavaliere ha raccontato alla Galgani di non amare le donne gelose e la invita a concentrarsi sulle cose belle della loro vita allontanando i pensieri negativi.

I consigli di Tina Cipollari a Fabio

Dopo aver ascoltato le parole di Gemma Galgani, Tina Cipollari non può fare a meno di intervenire e svela a Fabio quelli che sarebbero i reali desideri della dama di Torino. “Lei cerca un contatto. Mi dispiace perché ti troverai accanto una donna scontenta. Non ti fidare di lei. Lei è interessata al s3x, al touch. Fabio, un giorno, tu mi ringrazierai”, le parole dell’opinionista.

L’intromissione di Tina non viene particolarmente gradita da Gemma che ribadisce la sua volontà di conoscere meglio Fabio non rinunciando al contatto fisico. Nonostante le piccole incomprensioni, tra la dama e il cavaliere la conoscenza continua in attesa che arrivi il bacio tanto desiderato dalla dama storica del trono over.

